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Beşiktaş taraftarına kırmızı halı sürprizi
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Beşiktaş taraftarına kırmızı halı sürprizi

Beşiktaş'ın bu seneki 15. Lig şampiyonluğu kutlamaları için Beşiktaş Belediyesi tarafından Beşiktaş Meydanından Vodafone Arena'ya kadar kırmızı halı serildi. Taraftarlar şampiyonluk kupası törenine kırmızı halı üzerinde yürüyerek gidecek.

Beşiktaş'ın bu seneki 15. Lig şampiyonluğu kutlamaları için Beşiktaş Belediyesi tarafından Beşiktaş Meydanından Vodafone Arena'ya kadar kırmızı halı serildi. Taraftarlar şampiyonluk kupası törenine kırmızı halı üzerinde yürüyerek gidecek.
Bu sene üst üste ikinci kez Süper Lig'de şampiyon olan Beşiktaş'ın şampiyonluk kutlamaları Vodafone Arena stadında yapılacak. Kutlamalara katılmak için Türkiye'nin dört bir yanından gelen Beşiktaşlı vatandaşlar için Beşiktaş Meydanından Vodafone Arena stadına kadar kırmızı halı döşendi. Beşiktaş Belediyesi'nin bu jesti taraftarları oldukça memnun etti. Beşiktaş taraftarlarından Mustafa Kemal Demir, "Kırmızı halı, Beşiktaş Kulübünün ve Beşiktaş Belediyesi'nin Beşiktaş taraftarına verdiği bir değer olarak görüyorum" dedi.

"KENDİMİZİ GALADA GİBİ HİSSEDİYORUZ"
Çanakkale'den şampiyonluk kutlamaları için geldiğini ifade eden Beşiktaş taraftarı Yavuz Selim Boran, "Geçen seneki Osmanlıspor maçına da gelmiştim. Yine kırmızı halı vardı. Yeniden serilmiş. Kızım yeni geliyor mesela arkadaşımız yeni geliyor. İlk defa görüyorlar.Çok güzel bir uygulama. Buradan Beşiktaş Belediye Başkanına da ayrıca teşekkür ediyoruz. Ayrıca kırmızı halı yolu sonuna kadar Atatürk resimleriyle donatılmış olması da çok güzel. Biz bir Beşiktaşlı olarak gurur duyuyoruz. Çanakkale'den geliyoruz.Kendimizi galada gibi hissediyoruz. Galaya gider gibi hissediyoruz. Biz de gündüz gezerken böyleyiz. Akşam formalarımızı giyip gideceğiz.Çok şaşkınız. Kırmızı halı tam bir gala havası yarattı" dedi.
Beşiktaş taraftarı Sevda Yiğit,"Öncelikle bize bu şampiyonluğu tekrar yaşatan bütün futbolcularımıza kulübümüze, başkanımıza çok teşekkür ediyoruz.Bizler bu kırmızı halı üzerinde yürümeye layık taraftarlarız. Bunun en iyi örneği üst üste ikinci şampiyonluğumuz.Hepsine tekrardan teşekkürler"dedi. Kırmızı halı üzerinden yürüyen taraftarlardan şampiyonluk kutlamaları için stadın yolunu tuttu.
(Caner Sönmez /İHA)

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