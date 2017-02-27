Beşiktaş taraftarı TT Arena'ya böyle gitti

Tam 2726 gün sonra Galatasaray deplasmanına giden Beşiktaş taraftarının coşkusu kameraya yansıdı.
Tam 2726 gün sonra Galatasaray deplasmanına giden Beşiktaş taraftarının coşkusu kameraya yansıdı. Beşiktaş taraftarı 2726 gün sonra TT Arena'da oynanacak derbide takımlarının yanında olacak. Siyah-beyazlı taraftarlar en son 2008-2009 sezonunda Ali Sami Yen'de oynanan derbide deplasman tribününde yer aldı. O karşılaşmayı Galatasaray 3-0'lık skorla kazanmıştı. Siyah beyazlıların TT Arena'ya gidişi ise oldukça coşkuluydu. O anları Beşiktaş Kulübü, "Zafer İnananlarındır" başlığıyla sosyal medya hesaplarından paylaştı.
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