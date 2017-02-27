Beşiktaş taraftarı TT Arena'da

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Beşiktaş deplasmanda Galatasaray ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesi siyah-beyazlı taraftar TT Arena'ya geldi.

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Beşiktaş deplasmanda Galatasaray ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesi siyah-beyazlı taraftar TT Arena'ya geldi.

Vodafone Arena'da toplanan taraftarlar, yaklaşık 30 otobüs ile derbi maçının oynanacağı TT Arena'ya doğru yola çıktı. Taraftalar geniş güvenlik önemleri altında TT Arena'ya geldi. Stada girişleri başlayan siyah-beyazlı taraftarın ardından Galatasaraylı taraftarlar da stada alınacak.

Ligin 22. haftasındaki derbi mücadelesi saat 20.00'de başlayacak. Mücadeleyi Bülent Yıldırım yönetecek.

