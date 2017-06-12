Beşiktaş'tan Rhodolfo'ya teşekkür

Beşiktaş, Brezilya ekiplerinden Flamengo'ya transfer olan Luiz Rhodolfo için bir teşekkür mesajı yayınladı.
Beşiktaş, Brezilya ekiplerinden Flamengo'ya transfer olan Luiz Rhodolfo için bir teşekkür mesajı yayınladı. İki sezondur formasını giydiği Beşiktaş'tan 1.4 milyon Euro bedelle Flamengo'ya transfer olan Luiz Rhodolfo için siyah-beyazlıların resmi sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Beşiktaşımıza hizmet eden, son iki sezondaki şampiyonluklarımıza katkı yapan, profesyonelliği ve kişiliğiyle takdirimizi kazanan Luiz Rhodolfo ile yollarımız ayırılmıştır. Luiz Rhodolfo'ya bundan sonraki kariyerinde başarılar diler, hizmetlerinin her zaman hatırlanacağını belirtiriz. Saygılarımızla."
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