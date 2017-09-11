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Beşiktaş'tan KAP'a 'kredi' açıklaması
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Beşiktaş'tan KAP'a 'kredi' açıklaması

Beşiktaş, Denizbank ve Ziraat Bankası'ndan 96 milyon 400 bin dolar değerindeki kredi alımı için mutabakat sağlandığını açıkladı.

Beşiktaş, Denizbank ve Ziraat Bankası'ndan 96 milyon 400 bin dolar değerindeki kredi alımı için mutabakat sağlandığını açıkladı.
KAP'a 5 Temmuz'da yapılan bildirim üzerine güncellemede bulunan Beşiktaş, Denizbank ve Ziraat Bankası'yla yaptığı görüşmelerle ilgili açıklama yaptı. KAP'a yapılan açıklamada, "05.07.2017 Tarihinde yaptığımız bildirimde Şirketimiz ile Denizbank A.Ş ve Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası A.Ş (konsorsiyum bankaları) arasında, güncel banka kredilerinin refinansmanı ve ticari borçların finansmanında kullanılmak üzere 96 milyon 400 bin USD muadili kredi kullanımı konusunda mutabakata vardığımız kamuoyunun bilgisine sunulmuştur. Söz konusu kredi üzerindeki çalışmalar devam etmekte olup nihai kredi sözleşmesi imzalandığında kamuoyu bilgilendirilecektir" ifadeleri kullanıldı.
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