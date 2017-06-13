Beşiktaş'ta şok ayrılık

Beşiktaş, yardımcı antrenör Tamer Tuna ile yollarını ayırdığını açıkladı.
Beşiktaş, yardımcı antrenör Tamer Tuna ile yollarını ayırdığını açıkladı. Siyah-beyazlıların resmi sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Beşiktaşımız'da hem futbolcu olarak formasını terlettiği hem de son 2 yıldır yardımcı antrenör olarak görev yaptığı dönemde şampiyonluklarda birlikte yol aldığımız Tamer Tuna, profesyonel kariyerine yeni bir adım atmak üzere görevinden ayrılmıştır. Kendisine sonsuz teşekkürlerimizi sunar, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."
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