Beşiktaş'ta Şenol Güneş ile 1 yıl daha

Beşiktaş Kulübü, Teknik Direktör Şenol Güneş ile 1 yıl daha devam edeceklerini borsaya bildirdi.

Beşiktaş Kulübü, Teknik Direktör Şenol Güneş ile 1 yıl daha devam edeceklerini borsaya bildirdi.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamada, "Teknik Direktörümüz Şenol Güneş'in görev süresinin, sözleşmesinde bulunan bir yıllık opsiyon hakkının kullanılarak uzatılmasına karar verilmiştir" denildi.

