Beşiktaş'ta Şenol Güneş ile 1 yıl daha

Beşiktaş Kulübü, Teknik Direktör Şenol Güneş ile 1 yıl daha devam edeceklerini borsaya bildirdi.
Beşiktaş Kulübü, Teknik Direktör Şenol Güneş ile 1 yıl daha devam edeceklerini borsaya bildirdi. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamada, "Teknik Direktörümüz Şenol Güneş'in görev süresinin, sözleşmesinde bulunan bir yıllık opsiyon hakkının kullanılarak uzatılmasına karar verilmiştir" denildi.
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