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Beşiktaş'ta şehit olan polis, son yolculuğuna uğurlandı
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Beşiktaş'ta şehit olan polis, son yolculuğuna uğurlandı

İstanbul Beşiktaş'ta gerçekleştirilen bombalı saldırıda yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit düşen polis memuru Muammer Nacakoğlu, memleketinde son yolculuğuna uğurlandı.

İstanbul Beşiktaş'ta gerçekleştirilen bombalı saldırıda yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit düşen polis memuru Muammer Nacakoğlu, memleketinde son yolculuğuna uğurlandı.
Şehit Polis Nacakoğlu'nun (23) naaşı, İstanbul'dan Sekili köyüne getirildi. Şehit Polis Nacakoğlu için öğle namazını müteakip Şehit Osman Pekşen Ortaokulu bahçesinde cenaze töreni düzenlendi.
Tören öncesi, şehidin annesi Yasemin Nacakoğlu, kız kardeşi Özge ve yakınları, tabuta sarılarak gözyaşı döktü.
Şehidin annesi Yasemin Nacakoğlu, oğluna son kez seslendi. Annenin feryadı yürekleri dağlarken "Dayan dedim dayanmadın kuzum. İstanbul'daki Yerköy'deki arkadaşların hep geldi oğlum. Oğlum ev arkadaşın bile geldi uyan nolursun, gitme. Anan sana dayanmaz nolur kurban olurum kuzum gitme. Hadi oğlum arkadaşların bak hep seni bekliyor. Hepsini toplayalım evimize gidelim oğlum, polisler dışarıda üşür derdin. Bak hepsini dondurdun. Biz dışarıda üşüyoruz derdin oğlum. Dondular ayakları üşüdü oğlum. Bak bunlar hep düğününe geldi oğlum, düğünüme az altın gelirse ben o kadını alır giderim diyordun. Anan kurban olsun hepsi altın getirdi uyan oğlum. Damatlık giymeyen oğlum nolur uyan" diyerek gözyaşı döktü.
Şehidin Babası Mehmet Nacakoğlu ise "Vatan sağ olsun, bir Muammer gider yerine başka bir Muammer gelir. Bu vatanı hainlere bırakmayacağız" dedi.
Şehit Polis Nacakoğlu'nun öz geçmişinin okunmasından sonra İl Müftüsü Salih Sezik cenaze namazını kıldırdı.
Şehidin naaşı, tekbirler eşliğinde ilçedeki köy mezarlığında defnedildi.
Törene, şehidin ailesi ve yakınları, Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, Adalet Bakan Yardımcısı Bilal Uçar, AK Parti Yozgat Milletvekili Abdulkadir Akgül, Eski Emniyet Genel Müdürü Celalelttin Lekesiz, Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Salih Karacabey, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Ataman, İl Jandarma Komutanı Albay Selçuk Yıldırım, İl Emniyet Müdürü Seçkin Çengeloğlu, Ertuğrul Soysal, Kara Kuvvetleri EDOK Okullar Komutanı Tuğgeneral Erdem Murat Tatlı, Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan, İl Jandarma Komutanı Albay Selçuk Yıldırım ve vatandaşlar katıldı.
(Bahadır Muhlis Gökgül/İHA)
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