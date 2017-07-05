Beşiktaş'ta sağlık kontrolleri sürüyor

Beşiktaş'ta izinli oldukları için İstanbul'da gerçekleşen yeni sezon hazırlıklarının bir kısmına katılamayan Fabricio, Adriano, Marcelo, Gökhan Gönül, Caner Erkin, Oğuzhan Özyakup ve Cenk Tosun sağlık kontrollerinden geçti.

Beşiktaş'ta izinli oldukları için İstanbul'da gerçekleşen yeni sezon hazırlıklarının bir kısmına katılamayan Fabricio, Adriano, Marcelo, Gökhan Gönül, Caner Erkin, Oğuzhan Özyakup ve Cenk Tosun sağlık kontrollerinden geçti.

Siyah- beyazlı oyuncuların sağlık kontrolleri Fulya'da bulunan Acıbadem Sports'ta gerçekleşti. Detaylı kan tetkikleri yapılan futbolcular; ortopedi, iç hastalıklar, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. Futbolcuların sağlık kontrolleri akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik kontrollerin yapılmasıyla tamamlandı.

