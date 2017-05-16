Beşiktaş'ta lüks galeriye silahlı saldırı

Beşiktaş'ta lüks bir oto galerisine kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce uzun namlulu silahlar ile ateş açıldı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken galeri sahibinin birçok ünlü isimle arkadaş olduğu, ayrıca bir dönem de albüm çıkardığı öğrenildi.

Beşiktaş'ta lüks bir oto galerisine kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce uzun namlulu silahlar ile ateş açıldı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken galeri sahibinin birçok ünlü isimle arkadaş olduğu, ayrıca bir dönem de albüm çıkardığı öğrenildi.

Olay saat 04.00 sıralarında Gayrettepe Mahallesi Pazar Sokak'ta meydana geldi. İddialara göre bir otomobil ile lüks bir galerinin önüne gelen kişi ya da kişiler ellerindeki uzun namlulu silahlarla galeriye rastgele ateş etmeye başladılar. Açılan ateş sonucunda galerinin camlarında ve içeride bulunan lüks otomobillerde maddi hasar meydana geldi. Galerinin kapalı olması nedeni ile olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Saldırı sırasında içeride bulunan güvenlik görevlisi olaydan sonra dışarıya çıkarak durumu polis ekiplerine bildirdi. Olayı gerçekleştiren şahıslar geldikleri otomobil ile birlikte olay yerınden hızla uzaklaştı. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri galeri çevresine şerit çekerek incelemelerde bulundu.

Öte yandan galerinin sahibinin olduğu öğrenilen Erkan Özkaya'nın bazı milli futbolcular ve ünlüler ile arkadaş olduğu ve bir dönem de albüm çıkardığı öğrenildi.

Polis ekipleri olay ile ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

(Murat Solak / İHA)