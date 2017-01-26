Beşiktaş'ta Konyaspor mesaisi başladı

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Atiker konyaspor ile Vodafone Arena'da oynayacağı maçın hazırlıklarına sabah yapılan salon çalışmasının ardından akşam antrenmanı ile devam etti.
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Atiker konyaspor ile Vodafone Arena'da oynayacağı maçın hazırlıklarına sabah yapılan salon çalışmasının ardından akşam antrenmanı ile devam etti. BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, yardımcı antrenör Şeref Çiçek yönetiminde basına açık yapılan antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Kayserispor maçı kadrosunda olmayan futbolcuların yer aldığı günün ikinci antrenmanı ısınma koşuları ve streching çalışması ile başladı. İstasyon koşuları, pas çalışması ve dar alanda kontrol pas oyun çalışması yapıldı. Antrenman taktik programın yer aldığı uygulamalar, yarım sahada yapılan taktik maçı ve şut çalışmaları ile sona erdi. Akşam antrenmanında yeni transfer Ersan Adem Gülüm de yer aldı.
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