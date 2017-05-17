Beşiktaş'ta keyifler yerinde

Beşiktaş, Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti. Futbolcuların neşeli olduğu gözlenirken, Vincent Aboubakar yaptığı hareketlerle takım arkadaşlarını güldürdü.

Beşiktaş, Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti. Futbolcuların neşeli olduğu gözlenirken, Vincent Aboubakar yaptığı hareketlerle takım arkadaşlarını güldürdü.

Süper Lig'in 32. haftasında Kasımpaşa'yı konuk edecek olan siyah-beyazlı takım, bugün sabah yaptığı antrenmanla çalışmalarına devam etti. Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen idman, 1,5 saate yakın sürdü.



ATİBA VE GÖKHAN GÖNÜL SALONDA

Pazartesi günü deplasmanda Bursaspor ile oynanan maçta aldığı darbeler sonucu ağrıları olan Atiba Hutchinson ve Gökhan Gönül, özel program dahilinde salonda çalıştı. İki futbolcunun da durumlarının iyi olduğu ve yarın takımla birlikte çalışmalara başlayacakları bildirildi. Ancak Kasımpaşa ile oynanacak mücadelenin Cumartesi günü olması sebebiyle idman kaçıran Atiba'nın Kasımpaşa'ya karşı yedek soyunabileceği gelen haberler arasında. Gökhan Gönül'ün durumu ise yarın netleşecek.



İDMANDAN NOTLAR

Beşiktaş'ın bugünkü idmanı Teknik Direktör Şenol Güneş'in saha ortasında yaptığı kısa bir konuşma ile başladı. Daha sonra futbolcular serbest düz koşu yaptı. İdmanın ikinci bölümünde ise Şenol Güneş'in öğrencileri 5'e 2 top kapma çalışması gerçekleştirdi. Futbolcular, ardından 4 minyatür kalede 3'erli 8 takım halinde maç yaptı. Burada mağlup olan takımlar yer değiştirirken, galip gelen takımlar ise aynı kaleyi korudu. Basın mensuplarına yakın olan kalede Quaresma, Fatih Aksoy ve Talisca'nın takımı galip gelirken, futbolcular burada galibiyet pozu verdiler. Ricardo Quaresma'nın Marcelo'ya yaptığı karate hareketleri idmanın bu bölümüne damga vurdu.

Antrenmanın son bölümünde ise çift kale maç yapıldı. Yeşil ve beyaz takım arasında oynanan maçta yeşil takım galip geldi ve maçın ardından galibiyet pozu verdiler. İdmanın ardından Aboubakar'ın neşeli halleri dikkat çekerken, arkadaşları Kamerunlu futbolcuya gülerek eşlik etti.

(Doğan Gündoğdu - Mehmet Şirin Topaloğlu / İHA)