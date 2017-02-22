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Beşiktaş'ta hedef Avrupa'da şampiyonluk
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Beşiktaş'ta hedef Avrupa'da şampiyonluk

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, 'Şampiyon olmak ve şampiyonluğa layık olmak istiyoruz' dedi.

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, "Şampiyon olmak ve şampiyonluğa layık olmak istiyoruz" dedi.
UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu rövanş maçında Beşiktaş, Hapoel Beer Sheva'yı konuk edecek. Karşılaşma öncesi siyah-beyazlı takımın Teknik Direktörü Şenol Güneş, düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"AVANTAJA ÇEVİRMEK İSTİYORUZ"
Deneyimli çalıştırıcı, "İlk maçta oradan avantajlı skorla dönmek istemiştik ve öyle de oldu. Sonuçlar ne olursa olsun burada da kazanmak zorundayız. Turu geçmek zorundayız. Avantajı oynadığımız futbolla da avantaja çevirmek istiyoruz. Bu maçı kazandığımızda ülke puanı açısından da önemli. Diğer takımlarımız da inşallah üst tura çıkar. Rakibimizin teknik kapasitesi yüksek ve hızlı çıkan oyuncuları var. Öndeki oyuncuları çok hareketli ve teknik. Baskı yapar ve kontrolü tutabilirsek avantaj bizim olur. Dikkati vermeye çalışıyoruz. İhmale gelmeyecek bir olay futbol. Umarım yarın hem güzel oynarız hem de iyi bir sonuçla ayrılırız" diye konuştu.

"BİRAZ DİKKATLİ OLUNCA KAZANIYORUZ"
"Kazanacak oyunu ortaya koymamız gerekiyor" diyen Şenol Güneş, "Bu olunca mutlu oluyorsunuz. Mükemmel değiliz ve aşırı abartılacak oyun oynamıyoruz ama işimizi ciddi yapmaya çalışıyoruz. Soğukkanlı olmamız gerekiyor. Baktığımızda Karabük maçında o samimiyeti, iyi niyeti ortaya koymadığımız için maçı rahat bir şekilde kaybettik. Aynı şekilde tam tersi ciddi, dikkatli oyun ortaya koyduğumuz maçta Beer Sheva'yı yendik. Akhisar'a karşı kazandık. Bir haftada maçlar kötü gittiği için herkes eleştirdi, haklıdır. Orada o kadar kötü değildik. Burada iyi görünüyoruz ama bu gerçekleri abartıp aşırı övgüyü de hak etmiyoruz. Biraz dikkatsizlikle maçı kaybediyoruz, biraz dikkatli olunca kazanıyoruz. Genel olarak Beşiktaş takımının çizgisi bu. Bazen sapmalar olduğunda da cezayı kesiyorlar" açıklamalarında bulundu.

"OYUNCULAR İSTEDİĞİMİ YAPIYORLAR"
Hem oyuncu hem de takım olarak değişkenlik gösterdiklerini ifade eden Güneş, "Bazen rakibin oynamasına izin verip rakipten kazanacağımız toplarla etkili olmaya çalışıyoruz. Oyuncuların da kendi içerisinde bir rekabeti var. Bu oyun şablonunda değişime neden oluyor. Lig, kupa ve UEFA maçları var bu sebeple değişiklik oluyor. Yarın da bir kaç oyuncu değişebilir hem dinlenme hem de çalışma açısından. Takımda devre arasında da değişiklikler oldu hala da olacak. Genel olarak formatta bir düzenimiz var ve oyuncular istediğimi yapıyorlar. Beşiktaş'ın iyi tarafı verilen görevleri en iyi şekilde yapmaya çalışmaları. Şampiyon olmak ve şampiyonluğa layık olmak istiyoruz. Rakiplere de bunu oynadığımız oyunla hissettirmek istiyoruz. Kadroya giremeyen iyi oyuncularımız da var mesela. Her takım sahaya çıkıp kazanmaya çalışıyor. Buna karşılık hem gücünüzü hem aklınızı hem de istediğinizi ortaya koymak zorundasınız" şeklinde konuştu.
"Futbol sürekli aynı şeylerle gitmez" diyen Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, şöyle konuştu:
"En iyi takım da olsa sürpriz yapılmalı. Benim her oyuncum çıkıp oynayabilmeli. Hiç maç oynamayan oyuncuları da oynatmak istiyorum. Lig bir maraton ve devam ediyor. Ricardo'nun sorunu yok. Mitrovic olmayacak ve cuma idmana çıkacak. Adriano'nun kasığında hafif bir ağrısı var, o da olmayacak. Kadromuz şu anda 18 kişi ve UEFA'da dar. Bunların içerisinden bir 11 yapacağız."

"SEYİRCİMİZ MUHTEŞEM"
Beşiktaş taraftarına da değinen deneyimli çalıştırıcı, "Seyircimiz muhteşem. Kesinlikle diğer takımlara göre avantajlıyız. Kendi sinerjilerini sahaya yansıtıyorlar ve oyun olarak oyuncularda bunu yansıtınca bu da mutluluğu getiriyor. Takım düştüğü zaman sahip çıkılması önemli. Büyük takım olunca her yerde aynı olmalısınız. Benfica'da da, Napoli'de de aynı oynadık. Karabük'te mesela kötü oynadık. Kasımpaşa maçında hata yaptık ama oyun üstünlüğü bizdeydi. Onlar daha akıllı oynadı sonuç aldı. Biz kazansak da kaybetsek de eksiklerimizi gidermek için çalışıyoruz. İç sahadaki avantajımız da oradaki oyun daha üstün oluyor. Şu anda herhangi bir olumsuzluk görmüyorum. Örnek bir taraftarımız var. Rakipleri alkışlayan, bizi destekleyen bir taraftarımız var. Her gün bir yenilik bulmalıyız ki Beşiktaş taraftarının yenilikçi olduğunu düşünüyorum" dedi.
(Doğan Gündoğdu - Uygar Aydın /İHA)

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