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Beşiktaş'ta Demba Ba bombası! Bedavaya oynayacak...
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Beşiktaş'ta Demba Ba bombası! Bedavaya oynayacak...

Beşiktaş yönetimi, 6 aylığına kiraladığı Demba Ba için ne kulübüne ne de kendisine tek kuruş para ödemeyecek.

Beşiktaş'ta gündeme sürpriz bir şekilde giren Demba Ba konusunda ilginç gelişmeler yaşanıyor.

Beşiktaş'ta forma giydiği süre boyunca özellikle taraftarların sevgilisi olan ve uğruna besteler bile yapılan Ba, Çin'de ayağının kırılmasının ardından uzun süre futboldan uzak kaldı.

BENİ ALIN

Ancak Türkiye'yi ve Kartal'ı unutamayan yıldız forvet, yöneticilere ‘Beni alın' diye haber gönderdi.

Sakatlıktan kurtulan Ba'nın sağlık raporlarını detaylı incelemeye alan Siyah-Beyazlılar'ın, transferi bitirmek için harekete geçti. 

SADECE ARABA İSTEDİ

Bu transferdeki detaylar ise uzun süre konuşulacak türden. Öyle ki Siyah-Beyazlılar daha önce ciddi paralar ödeyip transfer ettiği Ba'ya da kulübüne de bu kez tek kuruş ödemeyecek.

6 aylık kiralanacak olan Demba Ba, sadece 6 ay boyunca kullanacağı bir araba talep etti.

Beşiktaş yönetimi de bu isteğe önce şaşırdı sonra kabul etti.


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