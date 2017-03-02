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Beşiktaş'ta değerlerini ikiye katladılar
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Beşiktaş'ta değerlerini ikiye katladılar

Beşiktaş'a son iki yılda transfer olan birçok futbolcu piyasa değerlerinin iki katına ulaştı.

Beşiktaş'a son iki yılda transfer olan birçok futbolcu piyasa değerlerinin iki katına ulaştı.
Siyah-beyazlı takımın futbol planlamasındaki doğru stratejileri sadece kulübü değil futbolcuların da transfer piyasasında yükselişinin en önemli nedeni olarak gösteriliyor. Hem ligde hem de UEFA Avrupa Ligi'nde istediği sonuçları alan Beşiktaş Kulübü'nün, kazanılan başarıların ardından kasası da doluyor.

BAŞARI İŞİN ANAHTARI
Futbolcuların piyasa değerlerinin üzerilerine çıkmalarının en önemli etkeni, hem oynadıkları takımların başarılı olması hem de futbolcuların bireysel performanslarının yükselerek ivme kazanması olarak gösteriliyor. Türkiye'de son yıllarda buna en iyi örnek ise Beşiktaş.

ALMANYA'DAN NOKTA ATIŞI
2015 yılında Beşiktaş'ın sağ bek sorununu çözmek için transfer olan ve uyumuyla ön plana çıkan Andreas Beck, Beşiktaş'ta değerini artıran oyuncular arasında. Alman futbolcu 2015'te Hoffenheim'den Beşiktaş'a transfer olurken piyasa değeri 2,5 milyon Euro civarındaydı. Alman defans oyuncusunun şimdiki piyasa değeri ise 4,5 milyon Euro olarak ön plana çıkıyor.
Siyah-beyazlı kulübe geçen sezonun devre arasında transfer olan Marcelo ise 3 milyon Euro civarında olan piyasa değerini 5,5 milyon Euro'ya kadar yükseltmiş durumda. Beck'in geçen sene neredeyse forma giymediği maç yokken, Marcelo ise Beşiktaş'a geldiği günden bu yana kart cezaları dışında her maçta forma giydi.

YÜKSELİŞTELER
Büyük umutlarla Beşiktaş'a transfer edilen ve beklentileri karşılayan Tolgay Arslan, Beşiktaş'a 450 bin Euro bonservis bedeli karşılığında Hamburg'dan 2015 yılında transfer olmuştu. Yıldız orta sahanın o dönemlerde değeri 2 milyon Euro civarındaydı. Tolgay'ın şuan ki güncel piyasa değeri ise 6-7 milyon Euro.
Bu sezon lige damga vuran Cenk Tosun'da siyah-beyazlı kulüpte bu sezon değerini ikiye katlayanlar arasında. Attığı gollerle takımını sırtlayan golcü futbolcu 2014 yılında Gaziantepspor'dan transfer olmuştu. Önceki yıllarda 4-5 milyon Euro civarında piyasa değeri olan Cenk Tosun'un şuan güncel piyasa değeri 10 milyon Euro civarında olarak gözüküyor.
Futbolcuların piyasa değerlerinin artışı hem Beşiktaş'a hem de ligdeki diğer kulüplere transfer politikasının doğru uygulanması açısından örnek teşkil ediyor. Ziraa Beşiktaş Kulübü son 2 yılda futbolcu satışlarından elde ettiği bonservis gelirlerinden 25 milyon Euro kar etti.
(Doğan Gündoğdu / İHA)

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