Beşiktaş'ta çöken yol dolduruluyor

Beşiktaş Barbaros Bulvarı'nda çöken yolu doldurulma çalışmalarına başlandı.
Beşiktaş Barbaros Bulvarı'nda çöken yolu doldurulma çalışmalarına başlandı. Beşiktaş Barbaros Bulvarı'ndaki yolda henüz belli olmayan bir nedenle çökme meydana gelmişti. Yol çökmesi için belediye ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Çöken yolun doldurulmasına başlandı. (Ufuk Kıvık /İHA)
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