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Beşiktaş'ta Caner sevinci
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Beşiktaş'ta Caner sevinci

Süper Lig'in 8. haftasında oynanan Antalyaspor karşılaşmasında aşil tendonu kopan Caner Erkin, bugün yapılan antrenmanda takımdan ayrı düz koşulara başladı.

Süper Lig'in 8. haftasında oynanan Antalyaspor karşılaşmasında aşil tendonu kopan Caner Erkin, bugün yapılan antrenmanda takımdan ayrı düz koşulara başladı.
Ziraat Türkiye Kupası D Grubu 6. hafta maçında perşembe günü deplasmanda Kayserispor ile karşılaşacak olan siyah-beyazlılar, maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.
BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenman dinlenme, kondisyon ve taktik çalışma ağırlıklı geçti. Dünkü maçta oynayan futbolcular antrenmanı salonda rejenarasyon çalışması ile tamamlarken, diğer oyuncular ise idmana serbest yapılan ısınma ve streching çalışması ile devam etti. Beşiktaşlı futbolcular antrenmanı yarım sahada yapılan çift kale maçla noktaladı.
Yaklaşık 2,5 aydır takımdan ayrı olan Caner Erkin de sahada koşulara başladı. Takım arkadaşları milli futbolcuyu alkışlarla karşıladı.
Beşiktaş, Kayserispor maçı hazırlıklarını yarın saat 17.00'de yapacağı antrenmanla sürdürecek.


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