Beşiktaş'ta Babalar Gününe özel etkinlik

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman ve bazı futbolcular, Babalar Günü'ne özel bir etkinlikte kamera karşısına geçti.

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman ve bazı futbolcular, Babalar Günü'ne özel bir etkinlikte kamera karşısına geçti.

Beşiktaşlı futbolcular ve Başkan Fikret Orman, çocuklarıyla birlikte kulübün giyim sponsorunun düzenlediği etkinlikte kamera karşısına geçti. Fikret Orman, Atiba Hutchinson, Tolgay Arslan ve Andreas Beck Babalar Günü için çocukları ile birlikte objektiflere poz verdi.

