Beşiktaş'ta ayrılık

Beşiktaş'ta forma giyen orta saha oyuncusu Gökhan İnler'in sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi.

Beşiktaş'ta forma giyen orta saha oyuncusu Gökhan İnler'in sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi.

Beşiktaş'a sezon başında Napoli'den transfer olan Türk asıllı İsviçreli oyuncu Gökhan İnler'in sözleşmesi siyah-beyazlı kulüple karşılıklı olarak feshedildi. Deneyimli orta saha oyuncusu geçen sezon siyah-beyazlı forma ile 34 maça çıkmıştı.

