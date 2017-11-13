13.11.2017 19:02 Beşiktaş'ta Akhisar mesaisi başladı

Süper Lig'in 12. haftasında Akhisarspor'la karşılaşacak olan Beşiktaş, 1 günlük iznin ardından bu karşılaşmanın hazırlıklarına başladı. Uzun süredir izinli olduğu için takımla çalışmayan Caner Erkin de idmanda yer aldı. Süper Lig'in 12. haftasında Akhisarspor'la karşılaşacak olan Beşiktaş, 1 günlük iznin ardından bu karşılaşmanın hazırlıklarına başladı. Uzun süredir izinli olduğu için takımla çalışmayan Caner Erkin de idmanda yer aldı.

Milli maçlar nedeniyle lige verilen arayı Astra Giurgiu ile hazırlık maçı yaparak değerlendiren Beşiktaş, bu mücadelenin ardından 1 günlük izin yaptıktan sonra Akhisarspor maçının hazırlıklarına başladı. Akşam basına açık olarak yapılan antrenmanda, sakatlığı bulunan Mustafa Pektemek ve Tosic, fizyoterapist eşliğinde düz koşu yaptıktan sonra salonda çalıştı. Milli Takımlarda bulunan Babel, Pepe, Mitrovic, Orkan, Oğuzhan ve Cenk Tosun'un bulunmadığı antrenmanda izinli olan Lens de çalışmada yer almadı. Isınma hareketlerinin ardından top kapma çalışmasıyla devam eden idmanda futbolcuların keyifli oldukları da gözlerden kaçmadı. Futbolcular, taktik çalışmanın ardından minyatür kalede yapılan maçın ardından dar alanda çift kale maçla antrenmanı tamamladılar. 13 gün aradan sonra iznini tamamlayan Caner Erkin de çalışmaya katıldı. Caner 31 Ekim tarihinden bu yana antrenmanlara çıkmıyordu. Siyah-beyazlılar hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

(Bozhan Memiş /İHA)

