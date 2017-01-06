06.01.2017 23:07 Beşiktaş stadı saldırısıyla ilgili 10 kişi tutuklandı

Beşiktaş Vodafone Arena Stadı yakınında gerçekleştirilen bombalı terör saldırısına ilişkin soruşturma kapsamında 10 kişi tutuklanırken, 2 kişi ise adli kontrol tedbirleriyle serbest bırakıldı. Beşiktaş Vodafone Arena Stadı yakınında gerçekleştirilen bombalı terör saldırısına ilişkin soruşturma kapsamında 10 kişi tutuklanırken, 2 kişi ise adli kontrol tedbirleriyle serbest bırakıldı.



Beşiktaş Vodafone Arena Stadı yakınında 10 Aralık 2016 tarihinde gerçekleştirilen terör saldırısına ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında mahkemeye sevk edilen 12 şüphelinin sorgusu sona erdi.



İstanbul Nöbetçi 3'üncü Sulh Ceza Hakimliği, şüpheli Tufan B.'nin "Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak" suçundan, diğer şüpheliler Necip Y., Zeki Y., Sercan B., Mete A., Orhan B., Raşit B., Rıdvan D., Fırat K. ve Hikmet Ö.'nün ise "terör örgütü propagandası yapmak" ve "terör örgütüne üye olmak" suçlarından tutuklanmasına karar verdi. 2 kişi ise adli kontrol tedbirleriyle serbest bırakıldı.



Kararda, şüpheli Tufan B.'nin 46 kişinin şehit olduğu patlamada kullanılan aracı temin eden kişi olduğu hatırlatılarak, tanık beyanlarına göre Tufan B.'nin kırsala gideceğini belirttiği ve bunun için dağa yani PKK'ya gittiği, aracı almak için kredi çekmeyi düşündüğü belirtildi.



Şüpheli Zeki Y.'nin Tufan B. ile sıkı irtibatı tespit edildi



Şüpheli Zeki Y.'nin şüpheli Tufan B. ile sıkı irtibatının bulunduğu kaydedilen kararda, "Zeki Y.'nin diğer şüpheli Tufan B. ile gerek aracı satın alma süreci ve sonrasında gerekse bombalı eylem öncesi ve sonrasında çok sayıda telefon görüşmeleri yaptığı tespit edilmiştir" denildi.



Tanık beyanlarına göre şüphelinin PKK'nın kırsal kesimine giderek 5-6 gün kaldığına dair beyanlar bulunduğu ifade edilen kararda, Facebook paylaşımlarında da terör örgütünü övücü paylaşımlar yaptığı ve evindeki aramada örgüt ile irtibatlı yasaklı dergiler ele geçirildiği anlatıldı.



Çöp yakma, kaldırım taşı sökme, Molotof atma eylemleri yapmışlar



Kararda, şüpheli Raşit B.'nin Tufan B.'yi ikametinde sakladığı, çöp yakma, kaldırım taşı sökme, molotof atma gibi terör eylemlerine katıldığı, PKK sempatizanı olduğu, şüpheli Tufan B. ile gezdiği ve şüpheli Tufan B.'nin telefonuna kendi sim kartını taktığı belirtildi. Tutuklanmasına karar verilen diğer şüphelilerin ise yine terör örgütünün eylemlerine katıldığı sosyal paylaşım sitelerinde PKK terör örgütünü övücü iletiler yayınladıkları ifade edildi.

