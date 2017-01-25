Beşiktaş Sompo Japan, Alman ekibi mağlup etti

Beşiktaş Sompo Japan, FIBA Şampiyonlar Ligi E Grubu son haftasında Alman temsilcisi MHP Riesen'i 88-85 mağlup etti.
Beşiktaş Sompo Japan, FIBA Şampiyonlar Ligi E Grubu son haftasında Alman temsilcisi MHP Riesen'i 88-85 mağlup etti.
Salon: Beşiktaş Akatlar Arena Hakemler: Vicente Bulto xx, Radomir Vojinovic xx, Borys Shulga xx Beşiktaş Sompo Japan: Roll xxx 14, Kenan Sipahi xx 3, Weems xxx 6, Strawberry xxx 16, Stimac xxx 17, Thompson xx 7, Sertaç Şanlı xx 7, Clark xxx 14, Muratcan Güler xx 2, Şafak Edge xx 2, Erkan Veyseloğlu xx, Doğan Şenli xx Başantrenör: Ufuk Sarıca MHP Riesen: Martin xx 11, Cotton xx 9, Trice xx 11, Hammonds xx 8, Thiemann x 2, Cooley x 12, Toppert xx 9, Loesing xx 8, Crawford xxx 12, Breunig x 3 Başantrenör: John Patrick 1. Periyot: 24-22 (Beşiktaş Sompo Japan lehine) Devre: 42-33 (Beşiktaş Sompo Japan lehine) 3. Periyot: 61-55 (Beşiktaş Sompo Japan lehine)
ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.