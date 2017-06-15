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Beşiktaş Sompo Japan'a 2 maç seyircisiz oynama cezası
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Beşiktaş Sompo Japan'a 2 maç seyircisiz oynama cezası

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Disiplin Kurulu, Beşiktaş Sompo Japan Kulübü'ne Fenerbahçe maçında yaşanan olaylardan dolayı 2 maç seyircisiz oynama cezası verdi.

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Disiplin Kurulu, Beşiktaş Sompo Japan Kulübü'ne Fenerbahçe maçında yaşanan olaylardan dolayı 2 maç seyircisiz oynama cezası verdi.
TBF Disiplin Kurulu, bugün yaptığı toplantı sonrası şu kararları aldı:
"Beşiktaş Basketbol Yatırımları San. ve Tic. A.Ş., taraftarlarının 14.06.2017 tarihinde İstanbul'da oynanan Beşiktaş Sompo Japan - Fenerbahçe Spor Kulübü Spor Toto Basketbol Süper Ligi Play-Off Final müsabakası öncesi ve sırasında rakip takım ve mensuplarına yönelik muhtelif seferler genel teamül, ahlak, kişilik hakları, ailevi manevi değerlere aykırı tezahüratlar yapması ile sahaya pet su şişesi, çakmak, bozuk para gibi yabancı cisimler atmaları yanında üç kez ses bombası patlatılması gibi Disiplin Yönergesinde yazılı ihlaller dışında özel olarak ayırt edilmemiş ihlalleri de bünyesinde barındırdığı anlaşılan olaylar sebebi ile Disiplin Kuruluna sevk edilmiştir.
Beşiktaş Basketbol Yatırımları San. ve Tic. A.Ş.'nin, 2016-2017 sezonu boyunca taraftarlarının gerçekleştirdiği ihlaller sebebi ile 11 defa Disiplin Kuruluna sevk edildiği ve bu ihlalleri nedeni ile cezalandırıldığı yapılan araştırma ile tespit edilmiştir. Hatta Disiplin Kurulu'nun 05.06.2017 tarihli kararında; mutat uygulaması kapsamında yaralamaya neden olan seyirci olayları nedeniyle seyircisiz oynama cezası vermesi gerekirken, Kulüp yöneticilerinin olayları önlemeye yönelik müspet çabalarını dikkate alarak sadece para cezası vermekle yetindiği görülmüştür. Bu itibarla, Kulüp taraftarlarının davranış halinin aynı sezon içerisinde birden fazla müsabakada itiyat haline gelmiş olduğu dikkate alınarak değerlendirmenin Basketbol Disiplin Yönergesi'nin 29.2.6. maddesi uyarınca yapılmasına karar verilmiştir.
Sevke konu seyirci olaylarının uyabileceği ihlal tipinin tespiti ile birlikte sunulan yazılı savunmanın müsabaka görevlileri raporlarının aksini ispat etmediği görülmekle tüm dosya kapsamında yapılan inceleme neticesinde Beşiktaş Basketbol Yatırımları San. ve Tic. A.Ş.'nin;
-Müsabaka öncesi ve sırasında genel teamül, ahlak, kişilik hakları, ailevi manevi değerlere aykırı tezahüratlar yapılması ile sahaya pet su şişesi, çakmak, bozuk para gibi yabancı cisimler atılması yanında üç kez ses bombası patlatılması şeklinde 8 ayrı ihlal gerçekleşmesine rağmen 4 kez anons yapıldığı ve müsabakanın toplam 41 dakika durduğu, bu şekilde müsabakanın sıhhatine ciddi anlamda zarar verildiği anlaşıldığından Kurulumuzun benzer olaylardaki uygulamaları da dikkate alınarak (Disiplin Kurulu'nun T.12.06.2015 K.2015/391, T.31.03.2016 K.2016/284 ve T.13.04.2016 K.2016/292 sayılı kararları) Basketbol Disiplin Yönergesi'nin 29.2.6. maddesi gereğince 2 maç seyircisiz oynama ve 50.000,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına,
-Ayrıca tribünlerdeki merdiven boşluklarının boş bırakılmaması nedeniyle Basketbol Süper Ligi Yönetim Esasları Yönergesi'nin 52.4. ve 95. maddeleri ile Basketbol Disiplin Yönergesinin 19.1. maddesi gereğince ihtar cezası ile cezalandırılmasına, oybirliği ile karar verilmiştir."

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