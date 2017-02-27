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Beşiktaş skoru seriye bağladı
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Beşiktaş skoru seriye bağladı

Galatasaray deplasmanından 1-0'lık galibiyetle dönerek zirvedeki yerini koruyan Beşiktaş, ezeli rakibini deplasmanda geçtiğimiz sene olduğu gibi yine aynı skorla devirdi.

Galatasaray deplasmanından 1-0'lık galibiyetle dönerek zirvedeki yerini koruyan Beşiktaş, ezeli rakibini deplasmanda geçtiğimiz sene olduğu gibi yine aynı skorla devirdi.
Galatasaray deplasmanında 47. dakikada Talisca'nın attığı golle kazanan Beşiktaş, zirvedeki yerini sağlamlaştırdı. Siyah-beyazlılar bu sonuçla, ezeli rakipleri olan Galatasaray'a 10 puan, Fenerbahçe'ye de 12 puan fark atmış oldu. Şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerleyen Beşiktaş, sarı-kırmızılı rakibini geçtiğimiz sene de deplasmanda 1-0'lık skorla devirmeyi başarmıştı. 2015-2016 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan siyah-beyazlılar, ligin 32. haftasında TT Arena'da Galatasaray'ı Mario Gomez'in 76. dakikadaki golüyle mağlup etmeyi başarmıştı.

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