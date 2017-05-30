Beşiktaş seride öne geçti

Spor Toto Basketbol Süper Ligi Play-off yarı final ilk maçında Beşiktaş Sompo Japan sahasında Anadolu Efes'i 90-71 yenerek seride 1-0 öne geçti.
Spor Toto Basketbol Süper Ligi Play-off yarı final ilk maçında Beşiktaş Sompo Japan sahasında Anadolu Efes'i 90-71 yenerek seride 1-0 öne geçti.
Salon: Beşiktaş Akatlar Hakemler: Aytuğ Ekti xx, Ali Serkan Emlek xx, Osman Sinan İşgüder xx Beşiktaş Sompo Japan: Kenan Sipahi xx 3, Strawberry xxx 22, Roll x 8, Clark xx 9, Stimac xxx 12, Thompson xx 5, Sertaç Şanlı xxx 15, Erkan Veyseloğlu xxx 11, Weems xx 5, Muratcan Güler x Başantrenör: Ufuk Sarıca Anadolu Efes: Doğuş Balbay xxx 15, Granger xx 11, Cedi Osman xx 7, Dunston xx 4, Brown xxx 14, Thomas x 5, Heurtel xx 15, Honeycutt x Başantrenör: Velimir Perasovic 1 Periyot: 22-25 (Anadolu Efes lehine) Devre: 48-33 (Beşiktaş Sompo Japan lehine) 3. Periyot: 63-51 (Beşiktaş Sompo Japan lehine)
ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.