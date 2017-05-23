Beşiktaş seride 1-0 öne geçti

Spor Toto Basketbol Süper Ligi Play-off ilk maçında Beşiktaş Sompo Japan, Gaziantep Basketbol ile karşı karşıya geldi. Gaziantep Basketbol'u 66-57 mağlup eden Beşiktaş Sompo Japan, seride 1-0 öne geçti.
Spor Toto Basketbol Süper Ligi Play-off ilk maçında Beşiktaş Sompo Japan, Gaziantep Basketbol ile karşı karşıya geldi. Gaziantep Basketbol'u 66-57 mağlup eden Beşiktaş Sompo Japan, seride 1-0 öne geçti.
Salon: Beşiktaş Akatlar Arena Hakemler: Murat Biricik xx, Ziya Özorhon xx, Can Mavisu xx Beşiktaş Sompo Japan: Thompson xx 5, Weems xx 12, Roll xx 9, Clark xx 6, Sertaç Şanlı xx 4, Erkan Veyseloğlu x 2, Muratcan Güler x 2, Stimac xx 6, Strawberry xxx 15, Kenan Sipahi x 5 Başantrenör: Ufuk Sarıca Gaziantep Basketbol: Cherry xx 7, Denmon xxx 18, Haislip xxx 16, Balazic xx 8, Jefferson x 6, Altan Erol x, Rautins x, Ruzic x 2, Alper Özcan xx, Erden Eryüz xx Başantrenör: Stefanos Dedas 1. Periyot: 23-17 (Beşiktaş Sompo Japan lehine) Devre: 39-34 (Beşiktaş Sompo Japan lehine) 3. Periyot: 52-50 (Beşiktaş Sompo Japan lehine) 5 faulle çıkan: Rautins (Gaziantep Basketbol)
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