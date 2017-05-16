Medipol Başakşehir, şampiyonluk yarışı verdiği Beşiktaş'ın Bursaspor'u mağlup etmesinin ardından bir mesaj paylaştı.
Medipol Başakşehir, şampiyonluk yarışı verdiği Beşiktaş'ın Bursaspor'u mağlup etmesinin ardından bir mesaj paylaştı. Medipol Başakşehir, Beşiktaş'ın Bursaspor'u 2-0 mağlup ederek liderliği geri almasının ardından sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı. Başakşehir Kulübü'nün mesajında, "Beşiktaş sayesinde en iyi sezonumuzu yaşıyoruz. Bu sezon nasıl biterse bitsin bu takıma büyük saygımız var" ifadelerine yer verildi.
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