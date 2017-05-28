Beşiktaş şampiyonluğunu ilan etti

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında lider Beşiktaş şampiyonluk parolası için çıktığı Gaziantepspor deplasmanında 4-0 skorla galip ayrılarak ligin bitimine 1 hafta kala şampiyonluğu ilan etti.

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında lider Beşiktaş şampiyonluk parolası için çıktığı Gaziantepspor deplasmanında 4-0 skorla galip ayrılarak ligin bitimine 1 hafta kala şampiyonluğu ilan etti.



MAÇTAN DAKİKALAR

6. dakikada sol kanatta topla buluşan Babel rakibinden sıyrılır sıyrılmaz ceza sahasının dışından yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1

15. dakikada sağ çaprazdan ceza sahasına giren Cenk Tosun son çizgiye inmeden pasını ön direğe hareketlenen Ryan Babel'e göndermek istediği topa Erten müdahale etti. Erten'den dönen topu önünde bulan Babel pasını gerisindeki arkadaşı Cenk'e verdi. Bu oyuncunun vuruşunda kaleci Erten Ersu bir kez daha gole izin vermedi.

20. dakikada konuk ekibin sağ çaprazdan kazandığı serbest vuruşta topun başında geçen Talisca sol ayağıyla yaptığı sert vuruşta kaleci Erten parmaklarının ucuyla son anda topu kornere çeldi.

25. dakikada ceza yayının gerisinde topla buluşan Abdülkadir Kayalı bekletmeden yerden sert vurdu. Ancak top kalenin sol tarafından auta gitti.

39. dakikada konuk ekip Beşiktaş'ta Babel sol kanattan aldığı pası ceza sahası içerisindeki Oğuzhan'a verdi. Bu oyuncunun yerden vuruşunda meşin yuvarlak bir kez daha ağlarla buluştu. 0-2

56. dakikada sağ çaprazdan ceza sahasına sokulan Tolgay Arslan yerden vuruşunu yaptı ancak top kalenin sol tarafından az farkla auta gitti.

57. dakikada ev sahibi ekibin kullandığı köşe vuruşunda Orkan ortasını sağ çaprazına doğru gönderdi. O noktada bulunan Ghilas yere düşmekte olan topa rövaşata vuruşunu yaptı. Ancak sağ kale direğinin hemen yanından Oğuzhan bu topu çıkartmayı başardı.

61. dakikada ceza yayı sol tarafında topla buluşan Talisca bekletmeden yerden vuruşunu yaptı ancak meşin yuvarlak sağ kale direğinin hemen yanından auta gitti.

66. dakikada ceza sahası sağ tarafından kullanılan serbest vuruşta Talisca doğrudan kaleye gönderdi. Kaleci Erten'in müdahale etmesine rağmen meşin yuvarlak sağ köşeden ağlarla buluştu. 0-3

76. dakikada sağ çaprazdan ceza sahasına sokulan Talisca sol ayağının içi ile harika bir şut çıkartarak meşin yuvarlağı sol köşeden filelerle buluşturdu. 0-4

79. dakikada hızlı gelişen Beşiktaş atağında Tolgay'ın ara pası ile sağ çaprazda kaleci ile karşı karşıya kalan Demba Ba ceza sahasına girer girmez yerden vuruşunu yaptı. Meşin yuvarlak sağ kale direğine çarparak auta gitti.



KÜNYE

Stat: Gaziantep Kalyon Arena

Hakemler: Mete Kalkavan xx, Kerem Ersoy xx, Esat Sancaktar xx

Gaziantepspor: Erten xx, Pedroso xx, Abdülkadir xx, Musa xx, Barış xx (Alpay dk. 60 x), Fatau xx (Serkan dk. 84 x), Khaly xx, Ben Hatıra xx (Doğanay dk. 75 x), Kangwa xx, Orkan xx, Ghilas xx

Yedekler: Adnan, Kislyak, Gonzalez

Teknik Direktör: Bülent Uygun

Beşiktaş: Fabri xx, Gökhan Gönül xx, Marcelo xxx, Tosic x, Adriano xxx, Tolgay xx, Oğuzhan xxx (Caner dk. 84 x), Babel xx, Talisca xxx, Aboubakar xx (Demba Ba dk. 77 x), Cenk Tosun xx (Necip dk. 60 x)

Yedekler: Tolga, Atınç, Gökhan İnler, Beck

Teknik Direktör: Şenol Güneş

Goller: Babel (dk. 6), Oğuzhan (dk. 39), Talisca (dk. 66 ve 76) (Beşiktaş)

Sarı Kartlar: Musa, Kangwa (Gaziantepspor)

(Orhan Erkılıç - Serhat Demir - Lider Olgun/İHA)