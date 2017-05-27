Beşiktaş şampiyon sloganıyla karşılandı

Gaziantepspor ile oynayacağı maç için Gaziantep Havalimanına gelen Beşiktaş kafilesini taraftarlar 'Şampiyon Beşiktaş' sloganıyla karşıladı.
Gaziantepspor ile oynayacağı maç için Gaziantep Havalimanına gelen Beşiktaş kafilesini taraftarlar 'Şampiyon Beşiktaş' sloganıyla karşıladı. Pazar günü oynanacak maç için Gaziantep'e gelen Beşiktaş kafilesini bir grup taraftar şampiyon sloganıyla karşıladı. Yoğun güvenlik önlemleri altında takım otobüsüne binen futbolcular ve teknik ekip konaklayacağı otele polis eskortu eşliğiyle gitti. (Lider Olgun / İHA)
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