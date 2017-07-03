Beşiktaş sağlık kontrolünden geçti

Yeni sezon hazırlıklarına devam eden Beşiktaş'ta futbolcular sağlık kontrolünden geçti.
Yeni sezon hazırlıklarına devam eden Beşiktaş'ta futbolcular sağlık kontrolünden geçti. Spor Toto Süper Lig 2017-2018 sezonu hazırlıklarına İstanbul'da devam eden Beşiktaş'ta futbolcular sağlık kontrolünden geçirildi. Fulya Acıbadem Sports'ta yapılan sağlık kontrollerinde Atiba Hutchinson, Ryan Babel, Alexander Milosevic, Matej Mitrovic, Dusko Tosic, Andreas Beck, Gökhan İnler, Tolgay Arslan, Denys Boyko ve Pedro Franco yer aldı. Detaylı kan tetkikleri yapılan siyah-beyazlılar, ortopedi, iç hastalıklar, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde de muayene edildi. Oyuncuların sağlık kontrolleri akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik kontrollerin yapılmasıyla tamamlandı.
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