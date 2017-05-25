Beşiktaş RMK Marine şampiyon oldu

Garanti Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi 2016-2017 sezonu Play-Off ilk maçında Kardemir Karabükspor'u farklı geçen Beşiktaş RMK Marine, final serisinin ikinci maçında rakibini 80-71 yenerek 2016-2017 Garanti Bankası Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nin şampiyonu oldu.
Garanti Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi 2016-2017 sezonu Play-Off ilk maçında Kardemir Karabükspor'u farklı geçen Beşiktaş RMK Marine, final serisinin ikinci maçında rakibini 80-71 yenerek 2016-2017 Garanti Bankası Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nin şampiyonu oldu. Garanti Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi 2016-2017 sezonu Play-Off Final serisinin ilk maçında Beşiktaş RMK Marine, Kardemir Karabükspor'u 74-49 yendi. Final serisinin ikinci maçı Kocaeli Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu'nda oynandı. İlk maçı farklı kazanan Beşiktaş RMK Marine, Kardemir Karabükspor karşısında ilk çeyreği 21-8, ilk yarıyı ise 31-26 geride kapattı. Üçüncü periyotu 54-44 geride kapatan siyah beyazlı ekip, kıran kırana geçen dördüncü periyotta skoru 65-65'e getirerek maçı uzatmalara taşıdı. Çekişmeli geçen maçın ilk uzatması 70-70 berabere bitti. İkinci uzatmada rakibine şans tanımayan siyah-beyazlı ekip, maçı 80-71 yenerek 2016-2017 Garanti Bankası Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nin şampiyonu oldu.
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