Beşiktaş RMK Marine farklı yendi

Garanti Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi 2016-2017 sezonu Play-Off Finali'nin ilk maçında Kardemir Karabükspor, Beşiktaş RMK Marine'ye 74-49 mağlup oldu.
Garanti Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi 2016-2017 sezonu Play-Off Finali'nin ilk maçında Kardemir Karabükspor, Beşiktaş RMK Marine'ye 74-49 mağlup oldu. Garanti Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi 2016-2017 sezonu Play-Off Finali'nde Kardemir Karabükspor, Beşiktaş RMK Marine ile şampiyonluk mücadelesinde karşı karşıya geldi. Kocaeli Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu'nda oynanan Play-Off Final serisinin ilk maçında ilk çeyreği 21-11 geride kapatan Kardemir Karabükspor, ilk yarı sonunda soyunma odasına 41-16 geride gitti. Siyah-beyazlı ekibin üstün oyunuyla üçüncü periyotu 54-30 geride kapatan kırmızı-mavili ekip, son periyotu 74-49 kaybederek, Play-Off ilk maçını kaybetti. (İsmail Gündüz /İHA)
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