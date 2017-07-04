Beşiktaş Pepe'yi borsaya bildirdi

Beşiktaş Kulübü, Pepe ile transfer görüşmelerine başlandığını borsaya bildirdi.
Beşiktaş Kulübü, Pepe ile transfer görüşmelerine başlandığını borsaya bildirdi. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamada, "Kepler Laveran Lima Ferreira (Pepe)'in transferi konusunda futbolcunun kendisiyle görüşmelere başlanmıştır" denildi.
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