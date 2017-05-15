Beşiktaş otobüslerinde sopa ve bıçak bulundu

Takımlarının Bursaspor ile oynayacağı karşılaşmayı izlemek üzere otobüslerle İstanbul'dan Bursa'ya gelen Beşiktaş taraftarları, Bursa otobanı girişinde polis ekipleri tarafından didik dikik arandı. Bazı otobüslerden beyzbol sopası ve bıçak çıktı.

Takımlarının Bursaspor ile oynayacağı karşılaşmayı izlemek üzere otobüslerle İstanbul'dan Bursa'ya gelen Beşiktaş taraftarları, Bursa otobanı girişinde polis ekipleri tarafından didik dikik arandı. Bazı otobüslerden beyzbol sopası ve bıçak çıktı.

Spor Toto Süper Lig'de zirve mücadelesi veren Beşiktaş, ligin 31. haftasında bu akşam deplasmanda Bursaspor ile karşılaşacak. Karşılaşma öncesi 13 yıl aranın ardından Bursa'da takımlarını desteklemek için öğle saatlerinde 50 otobüsle İstanbul'dan hareket eden 2 bin civarındaki Beşiktaş taraftarı, İstanbul-İzmir otobanı Ovaakça bölgesinde polis ekipleri tarafından durduruldu. Otobüslerden indirilen taraftarların üzerileri büyük titizlikle aranırken, siyah-beyazlı taraftarlara Passolig kartlarındaki maç biletleri ve GBT sorgularının yanı sıra alkol kontrolü de yapıldı. Otobüslerdeki aramalara arama köpekleri de katılırken, bazı otobüslerde beyzbol sopası ve bıçak ele geçirildi.

Öte yandan 50 promil üzerinde alkollü olduğu tespit edilen taraftarların şehre girişine izin verilmedi.

(Cengiz Gündüz - Burak Türker / İHA)