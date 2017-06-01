Beşiktaş, Osmanlıspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Beşiktaş, ligin son haftasında Osmanlıspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Beşiktaş, ligin son haftasında Osmanlıspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenman 1 saat 15 dakika sürdü. İdmanı taraftarlar da izledi. Antrenman ısınma hareketleri ve koşuyla başlarken, ardından 5'e 2 top kapma çalışması yapıldı. Top çalışmasına dayalı süren antrenmanın ikinci bölümünde ise yarı sahada çift kale maç gerçekleştirildi. Daha sonra Beşiktaşlı futbolcular 4 gruba ayrıldı ve yarı sahayı ikiye bölerek iki takım halinde ayrı ayrı maçlar yaparak çalışmaları tamamladı. (Doğan Gündoğdu - Oğuzhan Ort - Mehmet Şirin Topaloğlu /İHA)
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