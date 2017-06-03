Beşiktaş Osmanlıspor maçı CANLI ANLATIM

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğunu ilan eden siyah-beyazlı takım, bugün Osmanlıspor maçıyla birlikte kupasını kaldıracak Beşiktaş, geçen sezonun son haftalarında hizmete giren Vodafone Park Stadı'nda ikinci kez bir şampiyonluk kutlaması yapacak.

BEŞİKTAŞ: 1 - 0: OSMANLISPOR

Hakem ilk yarının son düdüğünü çaldı. İlk 45 dakikayı Beşiktaş, Osmanlıspor karşısında 2-0 önde kapattı. 45. dakika: Regattin'in ortasında top doğrudan ters tarafa açıldı. Devamında Beşiktaş savunması topu kazandı. 44. dakika: Serbest vuruşta ceza sahasına havalandırılan topu savunma uzaklaştırdı. Devamında Osmanlıspor hücum yönünün sağından serbest vuruş kazandı. 43. dakika: Webo'ya yapılan hareketi hakem faul olarak değerlendirdi. Faulü yapan isim Tosic. 42. dakika: Tosic'e yapılan faul sonrası Beşiktaş kendi sahasından serbest vuruş kullandı. 41. dakika: Beşiktaş orta alanı çok hızlı geçti. Savunmanın boşluğundan yararlanan Aboubakar atılan pas sonrası topla ceza sahasına doğru hareketlendi. Aboubakar kaleci ile karşı karşıya istediği gibi vuramadı ve top auta çıktı. 40. dakika: Beşiktaş kendi sahasında hazırlık pasları yapıyor. 39. dakika: Rusescu'nun kullandığı serbest vuruşta top kaleci Fabri'de kaldı. 38. dakika: Osmanlıspor tehlikeli bir noktadan serbest vuruş kullanıyor. 36. dakika: Gelişen Osmanlıspor atağında top kafalardan sekti. Ceza yayı üzerinde Tosic'in Delarge'ye yaptığı hareketi hakem faul olarak değerlendirdi. 34. dakika: Osmanlıspor atağı sağ kanattan başladı. Ancak hatalı pas sonrası top Beşiktaş'a geçti. 32. dakika: Luiz Carlos rakibine yaptığı hareket sonrasında sarı kart gördü. 31. dakika: Sağ kanattan Osmanlıspor etkili geldi. Ceza sahasına havalandırılan top bir anda Rusescu'dan sekti ve kaleci Fabri son anda topu ayaklarıyla uzaklaştırdı. Hakem bu pozisyonda Fabri'ye faul yapıldığını belirledi.

31. dakika: Sağ kanattan Osmanlıspor etkili geldi. Ceza sahasına havalandırılan top bir anda Rusescu'dan sekti ve kaleci Fabri son anda topu ayaklarıyla uzaklaştırdı. Hakem bu pozisyonda Fabri'ye faul yapıldığını belirledi. 30. dakika: GOL! Kullanılan kornerde Cenk Tosun kafasıyla topu arkaya doğru havalandırdı. Kale önünde Tosic dokundu ve topu ağlara gönderdi. Beşiktaş bu golle skoru 2-0'a getirdi. 29. dakika: Kullanılan kornerde Tosic'in kafa vuruşunu kaleci son anda kornere çeldi. 28. dakika: Sol kanattan gelişen Beşiktaş atağında Caner'in ortasını savunma karşıladı. Devam eden pozisyonda top yeniden Caner'e geldi. Caner'in ortasını bu kez savunma kornere gönderdi. 27. dakika: Osmanlıspor çok hızlı bir hücuma çıktı. Webo'nun pasında topla sağ kanatta Delarge buluştu. Kaleci ile karşı karşıya Delarge'nin vuruşunda top auta çıktı. 26. dakika: Osmanlıspor hızlı çıkmak istedi ancak pas hatası sonrasında top Beşiktaşlı oyunculara geçti. 25. dakika: Caner'in kornerde ceza sahasına ortasını savunma karşıladı. 23. dakika: Sağ kanattan gönderilen topa Aboubakar hareketlendi. Savunmanın müdahalesiyle top kornere çıktı.

21. dakika: Vodafone Park'ta hakem bir su molası verdi. Mücadele kaldığı yerden devam ediyor. 20. dakika: Kornerde savunma topu uzaklaştırdı. İkinci pozisyonda ceza sahasına bir orta daha açıldı. Numan'ın kafasında top auta çıktı. 19. dakika: Osmanlıspor gole çok yaklaştı. Ceza sahasına açılan ortaya Webo kafa ile vurdu ancak yerden de seken topu Fabri korner çeldi. 18. dakika: Top yeniden Beşiktaş'ta. Sol kanatta topla buluşan Caner'in ortasını savunma uzaklaştırdı. 17. dakika: Gelişen Osmanlıspor atağında Webo topu kazandı. Webo rakip ceza sahasına girmeden şutunu çekti ancak top kaleci Fabri'de kaldı.

15. dakika: GOL! Gelişen Beşiktaş hücumunda Cenk Tosun, Caner Erkin'in pasında topu ağlara gönderdi.

14. dakika: Hava topu mücadelesinde hakem Webo'nun Tosic'e faul yaptığını belirledi.

13. dakika: İlk 13 dakika geride kalırken, daha fazla topla oynayan taraf Beşiktaş oldu.

12. dakika: Gökhan İnler, savunma arkasına sarkan Aboubakar'a pasını çıkardı ancak hakem ofsayt kararı verdi.

11. dakika: Beşiktaş Osmanlıspor'un baskısına rağmen sahasında pasla çıkmaya çalışıyor.

10. dakika: Oğuzhan sol kanatta topla ilerlerken yerde kaldı ve hakem faulü belirledi.

9. dakika: Savunmanın pasında araya Webo girdi. Webo orta yuvarlakta Fabri'yi de ileride görünce kaleyi düşündü ancak top çok kötü gitti.

8. dakika: Aboubakar topu sol kanattan koşu yapan Caner'e gönderdi. Caner istediği gibi vuramadı ve top doğrudan auta gitti.

7. dakika: Beşiktaş bu dakikalarda kendi sahasında pas yapıyor. Top kaleci Fabri'ye kadar geldi.

6. dakika: Kullanılan serbest vuruş sonrası konuk ekip orta sahayı geçmek isterken Beşiktaşlı oyuncular topu kazandı.

5. dakika: Osmanlıspor rakip alanın sağından bir serbest vuruş kullanacak.

4. dakika: Webo topu sol kanatta gönderdi. Osmanlıspor rakip alanda pas yapıyor.

2. dakika: Beşiktaş orta sahada hazırlık paslarıyla rakip alanda doğru ilerliyor.

1. dakika: Karşılaşmaya Beşiktaşlı oyuncuların vuruşuyla başlandı.