Beşiktaş, Olympiakos sınavına hazır

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu'nda Olympiakos ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bu akşam yaptığı antrenmanla tamamladı ve kampa girdi.

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu'nda Olympiakos ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bu akşam yaptığı antrenmanla tamamladı ve kampa girdi.

Maçın oynanacağı Georgios Karaiskakis Stadyumu'nda, Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde ilk 15 dakikası basına açık yapılan antrenman takım halinde yapılan ısınma ve istasyon koşuları ile başladı. Pas çalışması, 5'e 2 çalışması ve dar alanda oyun kontrol pas çalışmasının ardından antrenman taktik programının yer aldığı çalışmalar, yarım sahada yapılan çift kale taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi.

Beşiktaş, yarın akşam TSİ 23.05'te UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu ilk maçında Olympiakos ile karşılaşacak ve maçın ardından İstanbul'a dönecek.

