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Beşiktaş Olympiakos deplasmanında
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Beşiktaş Olympiakos deplasmanında

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Olympiakos'a konuk olacak. Siyah-beyazlıların zorlu maç öncesi en büyük avantajı Yunan ekibinin sıkıntılı günler yaşıyor olması.

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Olympiakos'a konuk olacak. Siyah-beyazlıların zorlu maç öncesi en büyük avantajı Yunan ekibinin sıkıntılı günler yaşıyor olması.
UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Beşiktaş, Olympiakos deplasmanında avantajlı skor elde etmek için mücadele edecek. Karşılaşma yarın saat 23.05'de başlayacak. Karaiskakis Stadı'nda oynanacak mücadelede Hollandalı hakem Danny Makkelie düdük çalacak.

OLYMPIAKOS KARIŞIK
Teknik Direktör Paulo Bento ile yollarını ayıran Yunan ekibi sıkıntılı günlerden geçiyor. Ligde oynadığı son 3 maçta da mağlup olan kırmızı-beyazlı takım rakip ağlara gol kaydetme sıkıntısı da çekiyor. Beşiktaş maçı öncesi en büyük avantajı olarak Olympiakos seyircisinin stadda oluşturacağı atmosfer ön plana çıkarken, özellikle Yunan ekibinin Beşiktaş maçını sıkıntılı süreçten çıkma adına önemli bir adım olarak gördüğü belirtiliyor.

BEŞİKTAŞ'TA KEYİFLER YERİNDE
Siyah-beyazlı takım bugün öğle saatlerinde Atina'ya gitti. Kara Kartal'ın yıldız futbolcusu Caner Erkin ise geçirdiği ağır sakatlığın ardından 4 ay sonra ilk kez kadroda yer aldı. Beşiktaş'ta zorlu Olympiakos maçı öncesi Vincent Aboubakar, Caner Erkin ve Tolgay Arslan ise kart sınırında bulunuyor. Bu oyuncular eğer yarın sarı kart görürse rövanşta görev alamayacak. Deneyimli çalıştırıcı Şenol Güneş'in ise bir veya iki isim dışında kadroda değişikliğe gitmeyeceği ön görülüyor. Beşiktaş'ın yarın Olympiakos'a karşı şu muhtemel 11 ile sahaya çıkması bekleniyor:
"Fabri, Gökhan Gönül, Marcelo, Tosic, Adriano, Quaresma, Atiba, Oğuzhan, Babel, Talisca, Cenk Tosun."

MEDYA PROGRAMI
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, bugün saat 20.30'da karşılaşmanın oynanacağı Karaiskakis Stadyumu'nda kritik maç öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayacak. Siyah-beyazlı takım Olympiakos maçının taktik idmanını ise saat 21.00'da yapacağı idman ile tamamlayacak.
Ev sahibi ekipte ise Paulo Bento'nun yerine göreve gelen alt yapı hocası Vasilis Vouzas, saat 16.30'da Karaiskakis Stadyumu'nda basın mensuplarının sorularını yanıtlayacak. Olmypiakoslu futbolcular Beşiktaş maçının son taktik idmanını ise saat 19.00'da yapacak.
(Doğan Gündoğdu / İHA)

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