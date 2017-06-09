Beşiktaş metro inşaatında kaza : 1 yaralı

Beşiktaş-Mahmutbey metro inşaatı alanında, inşaat çalışmaları sırasında meydana gelen kazada bir işçi yaralandı.

Beşiktaş-Mahmutbey metro inşaatı alanında, inşaat çalışmaları sırasında meydana gelen kazada bir işçi yaralandı.

Olay, saat 04.30 sıralarında Barbaros Bulvarı üzerinde yapımı devam eden metro inşaatında meydana geldi. İddialara göre Beşiktaş-Mahmutbey metro inşaatı alanında kazı çalışmalar sırasında Caferi Tayyar Derdiyok (35) isimli işçinin üzerine kaya parçası düştü. İki bacağından yaralanan Derdiyok, hareketsiz şekilde yere yığıldı. Durumu fark eden Derdiyok'un mesai arkadaşları polisi ve sağlık ekiplerini aradı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri ve çalışanlar yaralı Derdiyok'u vinçle bulunduğu yerden çıkartarak ambulansa koydu. Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Derdiyok'un hayati tehlikesi olmadığı, bacaklarında kırıklar olduğu öğrenildi.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

(Murat Solak / İHA)