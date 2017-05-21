Beşiktaş mali ve idari konuda ibra edildi

Beşiktaş Kulübü, mali ve idari yönden ibra edildi.

Beşiktaş Kulübü, mali ve idari yönden ibra edildi.

Siyah-beyazlı kulübün olağan mali ve idari kongresi Akatlar Arena'da yapılıyor.

Beşiktaş Kulübü'nün 01.01.2016 31.12.2016 tarihleri arasında yönetim kurulunun mali ve idari açıdan ibra edilmesi oylamasında Beşiktaş Yönetimi mali ve idari yönden ibra edildi.

(Doğan Gündoğdu - Uygar Aydın / İHA)