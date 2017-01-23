Beşiktaş maçına 5 TL'ye bilet

Kayserispor'un, Ziraat Türkiye Kupası grup mücadelesinde Beşiktaş ile oynayacağı karşılaşmanın bilet fiyatları açıklandı. Kuzey alt-Kuzey üst tribün fiyatları 5 TL olarak belirlendi.
Kayserispor'un, Ziraat Türkiye Kupası grup mücadelesinde Beşiktaş ile oynayacağı karşılaşmanın bilet fiyatları açıklandı. Kuzey alt-Kuzey üst tribün fiyatları 5 TL olarak belirlendi. Kayserispor'un resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Kayserisporumuz Ziraat Türkiye Kupası D Grubu 6. hafta maçında Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumu'nda Beşiktaş'ı ağırlayacak. 26.01.2017 Perşembe günü saat 18:00'da oynanacak karşılaşmanın biletleri Passolig tarafından 24.01.2017 (yarın) saat 11:00' da satışa sunulacaktır." Bilet fiyatları ise şu şekilde açıklandı: Batı balkon: 40 TL Batı alt: 40 TL Doğu alt: 30 TL Kuzey alt-Kuzey üst: 5 TL Güney alt: 60 TL Misafir: 75 TL
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