Beşiktaş maçı öncesi Olympiakos'ta deprem

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turunda karşılaşacağı Olympiakos'ta Teknik Direktör Paulo Bento'nun görevine son verildiği iddia edildi.

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turunda karşılaşacağı Olympiakos'ta Teknik Direktör Paulo Bento'nun görevine son verildiği iddia edildi.

Yunan basınında yer alan haberlerde Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu'nda 9 Mart Perşembe günü Olympiakos ile oynayacağı karşılaşma öncesi Yunan ekibinin Teknik Direktörü Paulo Bento'nun görevine son verildiği söylendi.

Yunanistan'ın yüksek tirajlı gazetelerinden Gazzetta'nın haberine göre Bento'nun futbolcuları ve yönetimi suçlayıcı açıklamalarından dolayı görevine son verildiği iddia edildi. Olympiakos yönetiminin Paulo Bento'nun yerine 52 yaşındaki Fransız Teknik Adam Philippe Montanier'i de göreve getirmeyi düşündüğü, aynı haberde yer alan bir diğer iddia oldu.

