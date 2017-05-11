Beşiktaş maçı biletlerine yoğun ilgi

Bursasporlu taraftarlar, takımlarının ligin 31. haftasında sahasında karşılaşacağı Beşiktaş maçının biletlerine yoğun ilgi gösteriyor.

Bursasporlu taraftarlar, takımlarının ligin 31. haftasında sahasında karşılaşacağı Beşiktaş maçının biletlerine yoğun ilgi gösteriyor.

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Bursa'da Beşiktaş ile karşılaşacak olan yeşil-beyazlı ekipte taraftarlar, karşılaşmanın biletlerine yoğun ilgi gösteriyor. Dün sabah saatlerinden itibaren satışa sunulan ve 20 TL ile 200 TL arasında değişen biletlerden ilk gün itibariyle 2 bin 500 adet satılmıştı. Bursaspor yönetiminin bu maç için şampiyonluk yaşamış takımlara karşı uygulanan fiyatlarda indirime gitmesi sebebiyle yoğun ilgi gören biletlerden şu ana kadar 3 bin 500 adet satıldığı öğrenilirken, bu rakamın maç gününe kadar 20 bini geçmesi bekleniyor. 10 bin 700 dolayında kombine sahibiyle birlikte de 30 bini aşkın taraftarın stadyumda olması ön görülüyor.

(Mesut Alan / İHA)