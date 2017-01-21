'Beşiktaş Kulübü'ne yakışır eserler kazandırdılar'

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, Beşiktaş yönetimini överek 'Beşiktaş Kulübü'ne yakışır muhteşem eserleri kazandırdılar. Yine sportif faaliyetlerde çok önemli başarılara imza atmaya devam ediyorlar' dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, Beşiktaş yönetimini överek "Beşiktaş Kulübü'ne yakışır muhteşem eserleri kazandırdılar. Yine sportif faaliyetlerde çok önemli başarılara imza atmaya devam ediyorlar" dedi.

Beşiktaş Kulübü, Vodafone Arena'da yer alan yeni kulüp binasının açılışını yaptı. Açılışta Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu ve siyah-beyazlı yönetim kurulu üyeleri de yer aldı.

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, kurdeleyi kesip açılışı gerçekleştirdi. Ardından konuşan Başkan Orman, "5 ayrı birimi buraya taşıdık. Televizyonu taşıyacağız. 2 bin 700 metrekare mekana taşınmış olduk. Çıktığımız yerleri kiraya vererek 700 bin dolarlık kira geliri elde ettik. Buraya taşınmakla beraberde 4 milyon TL'lik bir tasarruf sağlamış olduk. Hayırlı uğurlu olsun ve camiam adına Değerli Bakanımıza teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.



MÜEZZİNOĞLU: "BAŞKANIMIZA TEŞEKKÜR EDİYORUZ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu ise, Fikret Orman'ı tebrik ederek, "Yönetim, Beşiktaş Kulübü'ne yakışır muhteşeme serleri kazandırdı. Yine sportif faaliyetlerde çok önemli başarılara imza atmaya devam ediyorlar. İnşallah bu sene yenileri de gelmeye devam edecektir. Az önce kısmen gördük güzel mekanlar olmuş. Başkanımıza teşekkür ediyoruz ve çalışanlara da hayırlı uğurlu olsun diliyorum. kırıcı olmadan tatlı bir rekabetle ve milli bir ruhla birlik ve beraberlik içerisinde sporun güzelliklerini yansıtacak şekilde, bir dönemin olmasına da vesile olsun diyorum. Başarılar diliyorum" diye konuştu.

(Doğan Gündoğdu - Mehmet Şirin Topaloğlu - Uygar Aydın / İHA)