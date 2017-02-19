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Beşiktaş koşar adım şampiyonluğa gidiyor! 3-1
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Beşiktaş koşar adım şampiyonluğa gidiyor! 3-1

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Beşiktaş, sahasında Akhisar Belediyespor'u Cenk Tosun, Anderson Talica ve Atnıç Nukan'ın golleriyle 3-1 mağlup etti. Zirve yarışındaki 3 rakibinin puan kaybettiği haftayı kayıpsız geçen Kara Kartal, Vodafone Arena'da taraftarlarına şampiyonluk şarkıları söyletti.

Siyah-beyazlılar, Vodafone Arena'daki maçta yarım saat dolmadan işi bitirdi! Quaresma'nın ligdeki 10. asistinde 13. dakikada kafayla topu ağlara gönderen Cenk Tosun siyah-beyazlıları öne geçirdi. Cenk, Avrupa Ligi maçından sonra ligi de boş geçmedi ve Süper Lig'deki gol sayısını 16'ya çıkardı.

Kartal'ın Brezilyalısı Anderson Talisca 27. dakikada çok uzaklardan gönderdiği muhteşem füzeyle Vodafone Arena'da taraftarları ikinci kez gol diye ayağa kaldırdı. Siyah-beyazlılar ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.

Skor avantajını yakaladıktan sonra ikinci yarıda frene basan siyah-beyazlılar ayağa paslarla oyunu domine ederek Akhisar'ın tehlikeli olmasını önledi.

Dakikalar 69'u gösterdiğinde sahneye Atınç Nukan çıktı ve genç stoper kafa golüyle skoru 3-0'a getirdi.

Teknik direktör Şenol Güneş, Galatasaray derbisi öncesi ceza sınırında olan atiba Hutchinson'u 72. dakikada oyundan aldı ve yerine Vincent Aboubakar'ı sahaya sürdü.

Akhisar Belediyespor'un maçtaki tek golünü 81. dakikada Olcan Adın kaydetti.

Sahadan 3-1 galip ayrılan Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasını 47 puanla lider tamamladı. Şampiyonluk yarışındaki 3 rakibinin puan kaybettiği haftayı kayıpsız geçen siyah-beyazlılar, en yakın rakibi Başakşehir'le arasındaki farkı 4'e çıkardı. Gelecek hafta derbide G.Saray'a konuk olacak siyah-beyazlılar sarı-kırmızılılara 7, 4. sıradaki F.Bahçe'ye ise 10 puan fark attı.

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