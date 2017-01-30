Beşiktaş-Konyaspor maçı geniş özeti

Spor Toto Süper Lig'de Beşiktaş, Atiker Konyaspor'u 5-1 yenerek liderliği geri aldı. Siyah-Beyazlılar 11 Nisan 2016 tarihinden bu yana Vodafone Arena'da hiç yenilmedi.

KARTAL ÇOK HIZLI BAŞLADI

Beşiktaş karşılaşmaya fırtına gibi başladı. Özellikle kanatlardan gelen siyah-beyazlılar golü de Talisca'nın kanattan gelip yaptığı ortaya Babel'in kafa vuruşuyla buldu.

Baskısına devam eden Kartal'ın 2. golü Oğuzhan'dan geldi. Quaresma'nın pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Oğuzhan yerden bir vuruşla topu ağlara gönderdi ve ilk yarının sonucunu tayşn etti.

CENK 3 GOL ATTI

Maçın ikinci yarısında kaldığı yerden devam etti. Hızlı gelişen atakta Babel sol kanattan topu taşıdıktan sonra ceza sahasındaki Cenk'i topla buluşturdu. Kaleye sırtı dönük olarak topla buluşan Cenk dönerek yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi.

Bu golden 5 dakika sonra Cenk bir gole daha imza attı. Quaresma'nın arka direğe kestiği ortaya düzgün bir kafa vuruşu yapan Cenk topu bağlarla buluşturdu ve farkı 4'e çıkardı. Konyaspor'un tek golünü ise Tosic kendi kalesine attı. Savunma arkasına atılan topu kesmek isteyen Sıpr oyuncu meşin yuvarlağı kendi ağlarına gönderdi.

83. dakikada sahneye çıkan Cenk penaltı atışından topu ağlarla buluştursu ve hat-trick yaptı. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca maç 5-1 sona erdi.

BEŞİKTAŞ: 5- 1 :KONYASPOR

Maç Sonu: Adriano korneri Quaresma ile paslaştı ancak daha sonra karşılaşmada son düdük çaldı. Beşiktaş Konyaspor'u 5-1 mağlup etti.

90+2. dakika: Gelişen Beşiktaş atağında Gökhan İnler ceza sahası dışından şansını denedi. Onun vuruşu savunmaya çarparak dışarıya gitti. Beşiktaş korner kullanacak.

90+1. dakika: Milosevic sol kanatta hareketlenen Barry Douglas'ı tola buluşturmak istedi ancak Gökhan Gönül zamanında araya girerek topu takımına kazandırdı.

90. dakika: Milosevic bir kez ceza sahası dışından şansını denedi. Onun vuruşu savunmaya çarparak dışarıya gitti. Konyaspor korner kullanacak. Barry Douglas'ın sağ kanattan kullandığı kornerde Beşiktaş savunması topu uzaklaştırdı. Karşılaşmanın sonuna en az 2 dakika ilave edildi.

89. dakika: Beşiktaş'ta Babel yerini Mitrovic'e bıraktı.

88. dakika: Gelişen Konyaspor atağında Milosevic ceza sahası dışından şansını denedi. Onun vuruşu kaleci Fabri'de kaldı.

87. dakika: Gelişen Beşiktaş atağında Cenk ceza sahasına girmek üzereyken yerde kaldı ve faul bekledi ancak hakem oyunu devam ettirdi.

86. dakika: Beşiktaşlı futbolcular bu dakikalarda kendi aralarında pas yapıyor.

85. dakika: Beşiktaş'ta yeni transferlerden Mitrovic oyuna girmek için kenarda bekliyor.

84. dakika: Konyaspor oyuna yeniden başladı.

83. dakika: GOL! Penaltıda topun başına geçen Cenk topu ağlara gönderdi ve hat-trick yaptı.

82. dakika: Bu arada Konyaspor'un kalecisi Serkan sakatlık geçiriyor. Sağlık görevlileri oyun alanında.

81. dakika: Penaltı! Hızlı gelişen atakta Cenk'in pasıyla ceza sahasında topla buluşan Tolgay'ın vuruşunu Serkan çıkardı. Sonrasında Tolgay yeniden topa vurmak isterken yerde kaldı. Beşiktaş penaltı kullanacak.

80. dakika: Barry Douglas'ın sağ kanattan kullandığı kornerde Tosic kafayla topu uzaklaştırdı.

79. dakika: Gelişen Konyaspor atağında Skubic'in sağ kanattan yaptığı orta Babel'e çarparak dışarıya gitti. Konuk ekip korner kullanacak.

78. dakika: Konyaspor tehlikeli geldi. Gelişen atakta rakip ceza sahasının dışında topla buluşan Hora plase bir vuruşla topu ağlara göndermek istedi ancak onun vuruşu yandan dışarıya gitti.

77. dakika: Konyaspor'da da Bajic yerini Hora'ya bıraktı.

76. dakika: Beşiktaş'ta Atiba yerini Gökhan İnler'e bıraktı.

75. dakika: Beşiktaş tehlikeli geldi. Gelişen atakta Oğuzhan'ın pasıyla ceza sahası önünde topla buluşan Cenk'in vuruşu savunmadan geri döndü.

74. dakika: Hızlı gelişen Beşiktaş atağında Quaresma'nın sağ kanattan yaptığı orta savunmadan geri döndü.

73. dakika: Gelişen Konyaspor atağında Milosevic iki rakibinden sıyrıldıktan sonra ceza sahasına girmek üzereyken Gökhan araya girdi ve tehlikeyi önledi.

71. dakika: Beşiktaşlı futbolcular bu dakikalarda kendi aralarında pas yapıyor.

70. dakika: Gelişen Beşiktaş atağında Quaresma'nın sağ kanattan yaptığı orta kaleci Serkan'da kaldı.

69. dakika: Beşiktaşlı futbolcular serbest vuruşu paslaşarak kullandıktan sonra Atiba pas hatası yaptı ve top Konyaspor'a geçti. Sonrasında Volkan sağ kanatta hareketlenen Ömer Ali'yi topla buluşturmak istedi ancak topun şiddetini iyi ayarlayamadı ve top dışarıya gitti.

68. dakika: Quaresma rakibinden sıyrılmak isterken yerde kaldı. Beşiktaş kendi yarı alanından serbest vuruş kullanacak.

67. dakika: Beşiktaş'ta Tolgay Talisca'nın yerine oyuna dahil oldu.

66. dakika: Beşiktaşlı futbolcular bu dakikalarda kendi aralarında pas yapıyor.

64. dakika: GOL! Beşiktaş savunmanın arkasına gönderilen pasta Tosic kayarak topu kesmek isterken topu kendi ağlarına gönderdi. Beşiktaş oyuna yeniden başladı. Konyaspor'da Fofana Rangelov'un yerine oyuna dahil oldu.

63. dakika: Ali Çamdalı ceza sahasındaki Rangelov'u topla buluşturmak istedi ancak Fabri zamanında kalesini terk ederek topu aldı.

62. dakika: Barry Douglas'ın kullandığı serbest vuruşta top doğrudan dışarıya gitti.

61. dakika: Hızlı gelişen Konyaspor atağında Rangelov Tosic'ten sıyrılmak isterken top Tosic'in eline çarptı. Tosic pozisyonun ardından sarı kart gördü. Konyaspor tehlikeli olabilecek bir bölgeden serbest vuruş kullanacak.

60. dakika: Beşiktaşlı futbolcular bu dakikalarda kendi aralarında pas yapıyor.

59. dakika: Beşiktaş'ın 4. golünün ardından karşılaşmada tempo bir hayli düştü.

58. dakika: Adriano ceza sahasına doğru hareketlenen Babel'i topla buluşturdu. Babel kafayla topu Quaresma'ya aktarmak istedi ancak savunma araya girdi.

57. dakika: Konyaspor oyuna yeniden başladı.

56. dakika: GOL! Gelişen Beşiktaş atağında ceza sahasında topla buluşan Quaresma arka direğe ortasını yaptı. Onun ortasında Cenk kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi.

55. dakika: Bu kez Beşiktaş geldi. Sağ kanattan Gökhan'ın yaptığı ortada Jagos Vukovic topu karşıladı.

54. dakika: Hızlı gelişen Konyaspor atağında ali savunmanın arkasına koşu yapan Rangelov'u düşündü ancak savunma zamanında araya girdi.

53. dakika: Adriano Ömer Ali'den topu aldıktan sonra bu kez Beşiktaşlı futbolcular kendi aralarında pas yapıyor.

52. dakika: Konyasporlu futbolcular bu dakikalarda kendi aralarında pas yapıyor.

51. dakika: Konyaspor oyuna yeniden başladı.

50. dakika: GOL! Hızlı gelişen Beşiktaş atağında Babel sol kanattan topu taşıdıktan sonra ceza sahasındaki Cenk'i topla buluşturdu. Kaleye sırtı dönük olarak topla buluşan Cenk dönerek yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi.

49. dakika: Ömer Ali serbest vuruşu paslaşarak kullandıktan Konyasporlu futbolcular kendi aralarında pas yapıyor.

48. dakika: Volkan Oğuzhan'dan sıyrılmak isterken yerde kaldı. Konyaspor serbest vuruş kullanacak.

47. dakika: İkinci yarının ilk dakikalarında topun hakimiyeti konuk ekipte. Konyasporlu futbolcular kendi aralarında pas yapıyor.

46. dakika: Karşılaşmada ikinci yarı başladı. Gelişen Konyaspor atağında Ali Çamdalı savunmanın arkasına koşu yapan Bajic'i düşündü ancak Gökhan zamanında müdahale ederek topun Bajic'e gelmesine engel oldu.

Devre Arası: İlk yarıda son düdük çaldı. Beşiktaş soyunma odasına 2-0 önde gidiyor.

45+1. dakika: Ali Çamdalı ceza sahasındaki Skubic'i topla buluşturdu. Skubic kafayla topu arkadaşına indirmek istedi ancak savunma topu karşıladı. Gelişen Konyaspor atağında Skubic'in sağ kanattan yaptığı orta kaleci Fabri'de kaldı.

45. dakika: Ömer ceza sahasına girdikten sonra Tosic'ten sıyrılmak istedi ancak Tosic yerinde bir müdahaleyle topu kalecisine kazandırdı. İlk yarının sonuna en az 1 dakika ilave edildi.

44. dakika: Beşiktaş Konyaspor'un kullandığı kornerlerden sonra kontra ataklarla tehlikeli pozisyonlar yakalıyor.

43. dakika: Barry Douglas'ın sol kanattan kullandığı kornerde savunmasına yardıma gelen Cenk topu karşıladı. Sonrasında hızlı gelişen Beşiktaş atağında ceza sahasında topla buluşan Quaresma'nın vuruşu az farkla dışarıya gitti.

42. dakika: Konyaspor tehlikeli geldi. Rangelov ceza sahasında topla buluştuktan sonra ortasını yaptı ancak onun ortası Oğuzhan'a çarparak dışarıya gitti. Konuk ekip korner kullanacak.

41. dakika: Quaresma'nın sol kanattan kullandığı kornerde Serkan yumruklayarak topu uzaklaştırdı.

40. dakika: Barry Douglas'ın sol kanattan kullandığı korneri savunma karşıladı. Sonrasında hızlı gelişen Beşiktaş atağında Quaresma'nın ceza sahası dışından çektiği şut savunmaya çarparak dışarıya gitti. Bu kez Beşiktaş korner kullanacak.

39. dakika: Konyaspor tehlikeli geldi. Ali ceza sahası dışından şansını denedi. Onun vuruşunu kaleci Fabri kurtardı ve top dışarıya gitti. Konyaspor korner kullanacak.

38. dakika: Vukovic ceza sahasına hareketlenen Rangelov'u topla buluşturmak istedi ancak Tosic zamanında araya girdi ve tehlikeyi önledi.

37. dakika: Gelişen Konyaspor atağında Bajic ceza sahasına girmek üzereyken yerde kaldı ve faul bekledi ancak hakem oyunu devam ettirdi.

36. dakika: Cenk yerden kalktıktan sonra hakeme penaltı itirazında bulundu ve sarı kart gördü.

35. dakika: Savunmanın müdahalesinin ardından yerde kalan Cenk kısa süren bir sakatlık yaşadı.

34. dakika: Bu kez Beşiktaş etkili geldi. Babel sol kanatta topla buluştuktan sonra Cenk'e pasını verdi. Cenk tam vuruşunu yapmak üzereyken savunma araya girdi ve Cenk'e şut imkanı vermedi.

33. dakika: Konyaspor tehlikeli geldi. Ömer Ali ceza sahasına girdikten sonra Tosic'ten sıyrıldı ve Fabri'yle karşı karşıya kaldı ancak bu kez Marcelo zamanında araya girerek Ömer Ali'ye şut şansı vermedi.

31. dakika: Hızlı gelişen Konyaspor atağında Bajic Fabri'yle karşı karşıya kalmak üzereyken Tosic araya girdi ve tehlikeyi önledi.

30. dakika: Beşiktaşlı taraftarlar bu dakikalarda takımlarına olan desteği arttırdı.

29. dakika: GOL! Hızlı gelişen Beşiktaş atağında Quaresma'nın pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Oğuzhan yerden bir vuruşla topu ağlara gönderdi. Konyaspor oyuna yeniden başladı.

28. dakika: Barry Douglas'ın sağ kanattan kullandığı kornerde savunma topu uzaklaştırdı.

27. dakika: Barry Douglas'ın kullandığı serbest vuruşta Ali'nin kafa vuruşu savunmaya çarparak dışarıya gitti. Konuk ekip bu kez korner kullanacak.

26. dakika: Skubic Oğuzhan'dan sıyrılmak isterken yerde kaldı. Konyaspor tehlikeli olabilecek bir bölgeden serbest vuruş kullanacak.

25. dakika: Talisca rakibinden sıyrılmak isterken yerde kaldı ve faul bekledi ancak hakem oyunu devam ettirdi. Beşiktaşlı taraftarlar bu karara tepki gösterdi.

24. dakika: Hızlı gelişen Konyaspor atağında Ömer Ali Bajic'in pasıyla kaleciyle karşı karşıya kaldı ancak pozisyon ofsayt.

23. dakika: Quaresma'nın sol kanattan kullandığı kornerde Serkan yumruklayarak topu uzaklaştırdı. Sonrasında devam eden Beşiktaş atağında Quaresma'nın ceza sahası dışından çektiği şut kalecide kaldı. Beşiktaş yine etkili geldi. Gelişen atakta ceza sahasında topla buluşan Quaresma rakibinden sıyrıldıktan sonra vuruşunu yaptı. Onun vuruşu üstten dışarıya gitti.

22. dakika: Babel sol kanattan ceza sahasına girdikten sonra pasını Oğuzhan'a verdi. Oğuzhan'ın vuruşu savunmadan dışarıya gitti. Beşiktaş korner kullanacak.

21. dakika: Quaresma'nın sağ kanattan kullandığı kornerde savunma topu karşıladı. Sonrasında devam eden Beşiktaş atağında Quaresma'nın yaptığı ortada Cenk röveşataya kalkmak isterken rakibine faul yaptı.

20. dakika: Beşiktaşlı futbolcular serbest vuruşu paslaşarak kullandıktan sonra sol kanattan Babel'in yaptığı ortayı savunma karşıladı ve top dışarıya gitti. Beşiktaş korner kullanacak.

19. dakika: Talisca rakibinden sıyrılmak isterken yerde kaldı. Beşiktaş orta sahadan serbest vuruş kullanacak.

19. dakika: Talisca rakibinden sıyrılmak isterken yerde kaldı. Beşiktaş orta sahadan serbest vuruş kullanacak.

18. dakika: Gelişen Konyaspor atağında Skubic'in sağ kanattan yaptı ortada Bajic'in kafa vuruşu kaleci Fabri'de kaldı.

17. dakika: Konyaspor bu dakikalarda baskı kurmaya çalışıyor.

16. dakika: İlk 15 dakikanın ardından Konyaspor bu dakikalarda topa daha fazla sahip olmaya başladı.

15. dakika: Gelişen atakta Beşiktaş Konyaspor'u az adamla yakaladı ancak Gökhan'ın pasında Babel ofsayt pozisyonunda kaldı.

14. dakika: Rangelov Oğuzhan'dan sıyrılmak isterken yerde kaldı. Konyaspor rakip yarı alanın ortasından serbest vuruş kullanacak. Vukovic'in kullandığı serbest vuruşta Ali'nin kafa vuruşu yandan dışarıya gitti.

13. dakika: Quaresma'nın sağ kanattan kullandığı kornerde Atiba'nın kafa vuruşu dışarıya gitti.

12. dakkika: Quaresma bir kez daha sağ kanattan ortasını yaptı. Onun ortasını savunma karşıladı ve top dışarıya gitti. Beşiktaş korner kullanacak.

11. dakika: Golün ardından topun hakimiyeti yine Beşiktaş'ta. Gelişen atakta Quaresma'nın sağ kanattan yaptığı orta doğrudan dışarıya gitti.

10. dakika: Konyaspor oyuna yeniden başladı.

9. dakika: GOL! Gelişen Beşiktaş atağında Talisca ceza sahasında topla buluştuktan sonra ortasını yaptı. Onun ortasında Babel kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi.

8. dakika: Beşiktaş ilk dakikalarda Ricardo Quaresma'nın oynadığı sağ kanattan etkili oluyor.

7. dakika: Beşiktaş yine etkili oldu. Quaresma'nın pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Talisca şansını denedi. Onun vuruşu az farkla yandan dışarıya gitti.

6. dakika: Beşiktaş tehlikeli geldi. Quaresma'nın sağ kanattan yaptığı ortayı savunma karşıladıktan sonra Talisca ceza sahasındaki Adriano'ya pasını verdi. Adriano'nun vuruşunu Serkan çıkardı.

5. dakika: Beşiktaş karşılaşmaya daha etkili başlayan taraf.

4. dakika: Gelişen Beşiktaş atağında Quaresma'nın sağ kanattan yaptığı ortada Cenk'ten kafa vuruşu geldi ancak Cenk'in kafa vuruşu kaleye yönelmedi.

3. dakika: Gelişen Beşiktaş atağında Quaresma'nın sağ kanattan yaptığı orta savunmadan sekerek yine Serkan'da kaldı. Beşiktaş'ın yeni transferleri Ersan Adem Gülüm ve Demba Ba da karşılaşmayı tribünden takip ediyor.

2. dakika: Talisca serbest vuruşu paslaşarak kullandıktan sonra sol kanatta topla buluşan Babel içeriye katettikten sonra vuruşunu yaptı. Onun şutu kaleci Serkan'da kaldı.

1. dakika: Karşılaşmada ilk düdük çaldı. İki takıma da başarılar. Talisca Volkan'dan sıyrılmak isterken yerde kaldı. Beşiktaş orta sahadan serbest vuruş kullanacak.

Maçtan Önce: Takımlar seremoni için tekrar sahaya çıkıyor. Karşılaşma öncesi İstiklal Marşımız...

BEŞİKTAŞ: Fabri, Gökhan Gönül, Marcelo, Tosic, Adriano, Atiba, Oğuzhan, Talisca, Quaresma, Babel, Cenk

YEDEKLER: Tolga, Beck, Mitrovic, Necip, Gökhan İnler, Tolgay, Aras

TEKNİK DİREKTÖR: Şenol Güneş

KONYASPOR: Serkan, Volkan, Vukovic, Skubic, Douglas, Ali Turan, Ali Çamdalı, Ömer Ali, Milosevic, Rangelov, Bajic

YEDEKLER: Kaya, Can Demir, Mbamba, Hadziahmetovic, Fofana, Halil İbrahim, Hora

TEKNİK DİREKTÖR: Aykut Kocaman