Beşiktaş-Konyaspor maçı CANLI ANLATIM

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Beşiktaş evinde Atiker Konyaspor ile karşılaşıyor.

BEŞİKTAŞ - ATİKER KONYASPOR

STAT: Vodafone Arena

SAAT: 20.00

HAKEM: Özgür Yankaya

YAYIN: beIN SPORTS 1

BEŞİKTAŞ: 2 - 0 :KONYASPOR

Devre Arası: İlk yarıda son düdük çaldı. Beşiktaş soyunma odasına 2-0 önde gidiyor.

45+1. dakika: Ali Çamdalı ceza sahasındaki Skubic'i topla buluşturdu. Skubic kafayla topu arkadaşına indirmek istedi ancak savunma topu karşıladı. Gelişen Konyaspor atağında Skubic'in sağ kanattan yaptığı orta kaleci Fabri'de kaldı.

45. dakika: Ömer ceza sahasına girdikten sonra Tosic'ten sıyrılmak istedi ancak Tosic yerinde bir müdahaleyle topu kalecisine kazandırdı. İlk yarının sonuna en az 1 dakika ilave edildi.

44. dakika: Beşiktaş Konyaspor'un kullandığı kornerlerden sonra kontra ataklarla tehlikeli pozisyonlar yakalıyor.

43. dakika: Barry Douglas'ın sol kanattan kullandığı kornerde savunmasına yardıma gelen Cenk topu karşıladı. Sonrasında hızlı gelişen Beşiktaş atağında ceza sahasında topla buluşan Quaresma'nın vuruşu az farkla dışarıya gitti.

42. dakika: Konyaspor tehlikeli geldi. Rangelov ceza sahasında topla buluştuktan sonra ortasını yaptı ancak onun ortası Oğuzhan'a çarparak dışarıya gitti. Konuk ekip korner kullanacak.

41. dakika: Quaresma'nın sol kanattan kullandığı kornerde Serkan yumruklayarak topu uzaklaştırdı.

40. dakika: Barry Douglas'ın sol kanattan kullandığı korneri savunma karşıladı. Sonrasında hızlı gelişen Beşiktaş atağında Quaresma'nın ceza sahası dışından çektiği şut savunmaya çarparak dışarıya gitti. Bu kez Beşiktaş korner kullanacak.

39. dakika: Konyaspor tehlikeli geldi. Ali ceza sahası dışından şansını denedi. Onun vuruşunu kaleci Fabri kurtardı ve top dışarıya gitti. Konyaspor korner kullanacak.

38. dakika: Vukovic ceza sahasına hareketlenen Rangelov'u topla buluşturmak istedi ancak Tosic zamanında araya girdi ve tehlikeyi önledi.

37. dakika: Gelişen Konyaspor atağında Bajic ceza sahasına girmek üzereyken yerde kaldı ve faul bekledi ancak hakem oyunu devam ettirdi.

36. dakika: Cenk yerden kalktıktan sonra hakeme penaltı itirazında bulundu ve sarı kart gördü.

35. dakika: Savunmanın müdahalesinin ardından yerde kalan Cenk kısa süren bir sakatlık yaşadı.

34. dakika: Bu kez Beşiktaş etkili geldi. Babel sol kanatta topla buluştuktan sonra Cenk'e pasını verdi. Cenk tam vuruşunu yapmak üzereyken savunma araya girdi ve Cenk'e şut imkanı vermedi.

33. dakika: Konyaspor tehlikeli geldi. Ömer Ali ceza sahasına girdikten sonra Tosic'ten sıyrıldı ve Fabri'yle karşı karşıya kaldı ancak bu kez Marcelo zamanında araya girerek Ömer Ali'ye şut şansı vermedi.

31. dakika: Hızlı gelişen Konyaspor atağında Bajic Fabri'yle karşı karşıya kalmak üzereyken Tosic araya girdi ve tehlikeyi önledi.

30. dakika: Beşiktaşlı taraftarlar bu dakikalarda takımlarına olan desteği arttırdı.

29. dakika: GOL! Hızlı gelişen Beşiktaş atağında Quaresma'nın pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Oğuzhan yerden bir vuruşla topu ağlara gönderdi. Konyaspor oyuna yeniden başladı.

28. dakika: Barry Douglas'ın sağ kanattan kullandığı kornerde savunma topu uzaklaştırdı.

27. dakika: Barry Douglas'ın kullandığı serbest vuruşta Ali'nin kafa vuruşu savunmaya çarparak dışarıya gitti. Konuk ekip bu kez korner kullanacak.

26. dakika: Skubic Oğuzhan'dan sıyrılmak isterken yerde kaldı. Konyaspor tehlikeli olabilecek bir bölgeden serbest vuruş kullanacak.

25. dakika: Talisca rakibinden sıyrılmak isterken yerde kaldı ve faul bekledi ancak hakem oyunu devam ettirdi. Beşiktaşlı taraftarlar bu karara tepki gösterdi.

24. dakika: Hızlı gelişen Konyaspor atağında Ömer Ali Bajic'in pasıyla kaleciyle karşı karşıya kaldı ancak pozisyon ofsayt.

23. dakika: Quaresma'nın sol kanattan kullandığı kornerde Serkan yumruklayarak topu uzaklaştırdı. Sonrasında devam eden Beşiktaş atağında Quaresma'nın ceza sahası dışından çektiği şut kalecide kaldı. Beşiktaş yine etkili geldi. Gelişen atakta ceza sahasında topla buluşan Quaresma rakibinden sıyrıldıktan sonra vuruşunu yaptı. Onun vuruşu üstten dışarıya gitti.

22. dakika: Babel sol kanattan ceza sahasına girdikten sonra pasını Oğuzhan'a verdi. Oğuzhan'ın vuruşu savunmadan dışarıya gitti. Beşiktaş korner kullanacak.

21. dakika: Quaresma'nın sağ kanattan kullandığı kornerde savunma topu karşıladı. Sonrasında devam eden Beşiktaş atağında Quaresma'nın yaptığı ortada Cenk röveşataya kalkmak isterken rakibine faul yaptı.

20. dakika: Beşiktaşlı futbolcular serbest vuruşu paslaşarak kullandıktan sonra sol kanattan Babel'in yaptığı ortayı savunma karşıladı ve top dışarıya gitti. Beşiktaş korner kullanacak.

19. dakika: Talisca rakibinden sıyrılmak isterken yerde kaldı. Beşiktaş orta sahadan serbest vuruş kullanacak.

19. dakika: Talisca rakibinden sıyrılmak isterken yerde kaldı. Beşiktaş orta sahadan serbest vuruş kullanacak.

18. dakika: Gelişen Konyaspor atağında Skubic'in sağ kanattan yaptı ortada Bajic'in kafa vuruşu kaleci Fabri'de kaldı.

17. dakika: Konyaspor bu dakikalarda baskı kurmaya çalışıyor.

16. dakika: İlk 15 dakikanın ardından Konyaspor bu dakikalarda topa daha fazla sahip olmaya başladı.

15. dakika: Gelişen atakta Beşiktaş Konyaspor'u az adamla yakaladı ancak Gökhan'ın pasında Babel ofsayt pozisyonunda kaldı.

14. dakika: Rangelov Oğuzhan'dan sıyrılmak isterken yerde kaldı. Konyaspor rakip yarı alanın ortasından serbest vuruş kullanacak. Vukovic'in kullandığı serbest vuruşta Ali'nin kafa vuruşu yandan dışarıya gitti.

13. dakika: Quaresma'nın sağ kanattan kullandığı kornerde Atiba'nın kafa vuruşu dışarıya gitti.

12. dakkika: Quaresma bir kez daha sağ kanattan ortasını yaptı. Onun ortasını savunma karşıladı ve top dışarıya gitti. Beşiktaş korner kullanacak.

11. dakika: Golün ardından topun hakimiyeti yine Beşiktaş'ta. Gelişen atakta Quaresma'nın sağ kanattan yaptığı orta doğrudan dışarıya gitti.

10. dakika: Konyaspor oyuna yeniden başladı.

9. dakika: GOL! Gelişen Beşiktaş atağında Talisca ceza sahasında topla buluştuktan sonra ortasını yaptı. Onun ortasında Babel kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi.

8. dakika: Beşiktaş ilk dakikalarda Ricardo Quaresma'nın oynadığı sağ kanattan etkili oluyor.

7. dakika: Beşiktaş yine etkili oldu. Quaresma'nın pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Talisca şansını denedi. Onun vuruşu az farkla yandan dışarıya gitti.

6. dakika: Beşiktaş tehlikeli geldi. Quaresma'nın sağ kanattan yaptığı ortayı savunma karşıladıktan sonra Talisca ceza sahasındaki Adriano'ya pasını verdi. Adriano'nun vuruşunu Serkan çıkardı.

5. dakika: Beşiktaş karşılaşmaya daha etkili başlayan taraf.

4. dakika: Gelişen Beşiktaş atağında Quaresma'nın sağ kanattan yaptığı ortada Cenk'ten kafa vuruşu geldi ancak Cenk'in kafa vuruşu kaleye yönelmedi.

3. dakika: Gelişen Beşiktaş atağında Quaresma'nın sağ kanattan yaptığı orta savunmadan sekerek yine Serkan'da kaldı. Beşiktaş'ın yeni transferleri Ersan Adem Gülüm ve Demba Ba da karşılaşmayı tribünden takip ediyor.

2. dakika: Talisca serbest vuruşu paslaşarak kullandıktan sonra sol kanatta topla buluşan Babel içeriye katettikten sonra vuruşunu yaptı. Onun şutu kaleci Serkan'da kaldı.

1. dakika: Karşılaşmada ilk düdük çaldı. İki takıma da başarılar. Talisca Volkan'dan sıyrılmak isterken yerde kaldı. Beşiktaş orta sahadan serbest vuruş kullanacak.

Maçtan Önce: Takımlar seremoni için tekrar sahaya çıkıyor. Karşılaşma öncesi İstiklal Marşımız...

BEŞİKTAŞ: Fabri, Gökhan Gönül, Marcelo, Tosic, Adriano, Atiba, Oğuzhan, Talisca, Quaresma, Babel, Cenk

YEDEKLER: Tolga, Beck, Mitrovic, Necip, Gökhan İnler, Tolgay, Aras

TEKNİK DİREKTÖR: Şenol Güneş

KONYASPOR: Serkan, Volkan, Vukovic, Skubic, Douglas, Ali Turan, Ali Çamdalı, Ömer Ali, Milosevic, Rangelov, Bajic

YEDEKLER: Kaya, Can Demir, Mbamba, Hadziahmetovic, Fofana, Halil İbrahim, Hora

TEKNİK DİREKTÖR: Aykut Kocaman