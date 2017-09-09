09.09.2017 19:04 Beşiktaş kırmızı dinlemedi!

Süper Lig'in 4. haftasında Kardemir Karabükspor'a konuk olan Beşiktaş, 10 kişi tamamladığı mücadeleyi 1-0 kazandı. Süper Lig'in 4. haftasında Kardemir Karabükspor'a konuk olan Beşiktaş, 10 kişi tamamladığı mücadeleyi 1-0 kazandı.

Süper Lig'in 4. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Karabükspor ile karşı karşıya geldi. Mücadele, siyah beyazlıların 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı. Konuk ekibe galibiyeti getiren gol, maçın 79. dakikasında Babel'den geldi.

Öte yandan Beşiktaş'ta Tosic, maçın 68. dakikasında ikinci sarı karttan gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.



MAÇTAN DAKİKALAR

48. dakikada Talisca'nın kullandığı serbest vuruşta barajdan dönen top sonrasında sol kanatta topla buluşan Dusko Tosic'in ortasında Negredo'nun kafa vuruşunu kaleci Rybka kontrol etti.

58. dakikada Torje'nin ceza alanının sağında topu eliyle oynadığı gerekçesiyle hakem penaltı noktasını gösterdi.

59. dakikada penaltı atışını kullanmak için topun başına gelen Oğuzhan Özyakup'un vuruşundan top üstten auta çıktı.

68. dakikada Seleznyov'un ceza sahası içine girmeden yaptığı vuruşta top direğin yanından az farkla auta çıktı.

68. dakikada Dusko Tosic, Karabükspor atağında orta alanda Torje'ye kayarak yaptığı faulün ardından ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü.

79. dakikada Oğuzhan'ın orta sahadan verdiği pasla defansın arkasına sarkan Babel'in ceza alanı içinde yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1

83. dakikada Dany'nin sağ kanattan ceza alanı içine ortasında Papp topu kafayla indirdi. Meşin yuvarlağı önünde bulan Torje'nin bekletmeden yaptığı vuruşta top üstten auta çıktı.

90. dakikada Seleznyov'un sol çaprazdan yaptığı vuruşu Fabri parmaklarının ucuyla kornere çeldi.



---KÜNYE---

Stat: Dr. Necmettin Şeyhoğlu

Hakemler: Ali Palabıyık xx, Cem Satman xx, Serkan Olguncan xx

Kardemir Karabükspor: Rybka xx, Papp xx, Kerim xx, Dany xx, Barış xx, Ceyhun xx, Torje xx, Tanase x (Seleznyov dk. 63 x), Poko x (İlhan dk. 82 ?), Grozav xx (Skulason dk. 55 x), Yatabare xx

Yedekler: Çağlar, Tayyib, Gaman, Hasan, İshak, Osman, Bliznichenko

Teknik Direktör: Erkan Sözeri

Beşiktaş: Fabri xx, Necip xx, Pepe xx, Tosic x, Caner xx, Tolgay x, Oğuzhan xx, Lens x (Querasma dk. 60 xx), Talisca x (Atiba dk. 83 ?), Babel xx, Negredo x (Mitrovic dk. 71 x)

Yedekler: Tolga, Utku, Medel, Okran, Mustafa, Cenk

Teknik Direktör: Şenol Güneş

Gol: Babel (dk. 79) (Beşiktaş)

Kırmızı Kart: Tosic (dk. 68) (Beşiktaş)

Sarı kartlar: Necip, Caner (Beşiktaş), Torje, Yatabare, Dany (Kardemir Karabükspor)



