Beşiktaş, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını sürdürüyor

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Kasımpaşa ile cumartesi günü oynayacağı maçın hazırlıklarına bu akşam yaptığı antrenmanla devam etti.

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Kasımpaşa ile cumartesi günü oynayacağı maçın hazırlıklarına bu akşam yaptığı antrenmanla devam etti.

Siyah-beyazlılar, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını sürdürüyor. BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenman takım halinde yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Ardından pas çalışması, 5'e 2 çalışması, dar alanda kontrol pas çalışması ve taktik çalışmasının yer aldığı uygulamalar yapıldı.

Antrenman yarım sahada yapılan çift kale maç ve şut çalışması ile sona erdi.

Beşiktaş, hazırlıklarını yarın saat 18.00'de basına kapalı yapacağı antrenmanla tamamlayacak ve daha sonra kampa girecek.

