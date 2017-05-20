Beşiktaş Kasımpaşa maçı CANLI YAYIN

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında lider Beşiktaş, Kasımpaşa'yı ağırlıyor.

BEŞİKTAŞ - KASIMPAŞA

STAT: Vodafone Arena

SAAT: 19:00

YAYIN: beIN SPORTS 1

HAKEM: Serkan Çınar

BEŞİKTAŞ: 4 - 1 :KASIMPAŞA

67. dakika: Babel'in golüyle Beşiktaş farkı 3'e çıkardı, tribünde büyük coşku yaşanıyor.

66. dakika: GOL! Sağ kanattan Quaresma'nın içeri yaptığı ortaya topu iyi takip edip vuran Babel skoru 4-1'e getiren golü kaydetti.

65. dakika: Talisca'nın yerine Necip Uysal oyuna girdi.

64. dakika: Quaresma oyunu sola çevirdi, Adriano Talisca'yı gördü. Talisca'nın pasına Aboubakar ilerlemek isterken savunma araya girdi.

63. dakika: Beşiktaş savunmasından paslaşarak çıkıyor, oyun sağ kanada taşındı.

62. dakika: Beşiktaş'ta Necip oyuna girebilir. Siyah beyazlılarda ısınan oyuncular arasında bir hareketlilik yaşanıyor.

61. dakika: Kasımpaşa ilk yarıdaki kadar etkili olamasa da rakip kalede farkı azaltma çabalarını sürdürüyor.

60. dakika: Quaresma'nın sağ kanattan ortadaki Oğuzhan'a verdiği pası alan siyah beyazlı ekibin kaptanı, boştaki Aboubakar'ı gördü. Aboubakar'ın yakın mesafeden zayıf vuruşunda kaleci Ramazan gole izin vermedi.

59. dakika: Ofsayt: Beşiktaş 0 - 2 Kasımpaşa, Korner: Beşiktaş 3 - 0 Kasımpaşa

58. dakika: Kasımpaşa'da az önce oyuna giren Ahmed'in vuruşunda top Fabri'de kaldı.

57. dakika: Kasımpaşa'da iki oyuncu değişikliği yapıldı. Tunay Torun ve Abdullah Durak oyundan çıkarken, Hasan Bilal ve Ahmed Ildiz oyuna girdi.

56. dakika: Beşiktaş hücumunda Abubakar-Quaresma paslaşmasına yardımcı hakem ofsayt bayrağını kaldırdı.

55. dakika: Beşiktaş hücumunda Aboubakar topla ilerlerken, Kasımpaşa'nın forveti Batuhan savunmasına gelerek yardım etti ve tehlikeyi uzaklaştırdı.

54. dakika: Beşiktaş 3-1'lik üstünlüğüne rağmen ön alanda baskısını sürdürüyor ve Kasımpaşa'nın rahat paslaşmasına izin vermiyor.

53. dakika: Sağ kanattan Tunay'ın ortasında Beşiktaş savunması müdahale etti, siyah beyazlılar hızlı hücuma çıktı. Quaresma'nın şutu üstten auta gitti.

51. dakika: Aboubakar ceza sahasına çalımla girip sağ çaprazdan plase bir vuruş yaptı top üstten auta gitti. 3-1'den sonra Vodafone Arena'da şampiyonluk şarkıları söyleniyor.

50. dakika: Beşiktaş 3-1'lik üstünlüğü yakalayarak büyük bir avantaj elde etti ve rahatladı.

49. dakika: GOL! Aboubakar ceza sahası içine kaçan Talisca'ya muhteşem bir pas verdi. Talisca da tek vuruşla harika bir gol atıp bu pası asiste çevirdi. Skor 3-1.

48. dakika: Kasımpaşa'nın sol kanattan geliştirdiği hücumda ceza sahasına gönderilen topa zayıf vuruş sonrasında Fabri topu kontrol etti.

47. dakika: Quaresma'nın kullandığı köşe vuruşunda Talisca'nın şutu auta gitti.

46. dakika: Talisca'nın vuruşuyla maçın ikinci yarısı başladı. Adriano'nun sol kanattan arka direğe yaptığı ortayı Olivier Veigneau kafayla kornere gönderdi.

Devre Arası: Maçın ilk yarısı Beşiktaş'ın 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

45+1. dakika: Orta sahadan aldığı topla hızlı bir şekilde ilerleyen Tolgay Arslan, Sadiku tarafından düşürüldü. Hakem Sadiku'ya sarı kart gösterdi.

45. dakika: Maçın ilk devresinin sonuna en az 2 dakika ilave edildi.

44. dakika: Kasımpaşa savunmasından kısa paslarla hücuma çıkmayı planlıyor. Konuk ekip maçın ilk yarısında birçok kez buna benzer pozisyon denedi.

42. dakika: Kaleci Fabri'nin önde olduğunu göre Titi yaklaşık 50 metreden şutunu çekti, top az farkla yandan auta giderken Fabri de kalesine geldi.

41. dakika: Kasımpaşa'nın sol kanattan geliştirdiği hücumda Castro ile Gökhan Gönül karşı karşıya geldi. Kasımpaşalı oyuncu Gökhan'ı geçmeye çalışırken faul yaptı. Kaleci Fabri'nin önde olduğunu göre Titi yaklaşık 50 metreden şutunu çekti, top az farkla yandan auta giderken Fabri de kalesine geldi.

40. dakika: Kasımpaşa'nın sol kanattan geliştirdiği hücumda Castro ile Gökhan Gönül karşı karşıya geldi. Kasımpaşalı oyuncu Gökhan'ı geçmeye çalışırken faul yaptı.

39. dakika: Ryan Babel sol kanattan çizgiye inerek çizgi üzerinden kaleye yaklaştı, Hollandalı oyuncu Aboubakar'ı düşünerek gönderdi. Araya giren savunma mutlak bir gole engel oldu.

38. dakika: Adriano sol kanattan ilerleyerek topu arka direğe doğru ortaladı, hızlı giden topa koşan Quaresma yetişemedi.

37. dakika: Beşiktaş sağ kanattan taç atışı kullandı, ileriye gönderilen topu savunma kontrol ederek oyunu Kasımpaşa'nın sağ kanadına taşıdı.

36. dakika: İki oyuncu da tedavinin ardından ayağa kalktı ve mücadele kaldığı yerden devam ediyor.

35. dakika: Talisca orta sahadan aldığı topla ilerlerken Veysel'le girdiği mücadelede yerde kaldı, Talisca'nın yere düşmeden verdiği pasa dokunan Aboubakar da rakibiyle çarpışınca siyah beyazlı iki oyuncu da yerde kaldı.

34. dakika: Quaresma golü attıktan sonra tribündeki ailesinin yanına koşup sevincini onlarla paylaştı.

33. dakika: GOL! Quaresma topu ağlarla buluşturdu.

32. dakika: Talisca'ya atılan topa yönelen genç yıldızdan önce araya giren Veysel çok net bir pozisyonu önledi. Adriano'nun sol kanattan çizgiye doğru inerken yaptığı ortada top Popov'un eline çarpıt, hakem penaltı noktasını gösterdi. Quaresma penaltıyı kullanacak isim.

31. dakika: Beşiktaş hücumunda sağ kanattan ceza sahası içine yapılan ortada Titi'nin eline çarpan topa Beşiktaşlılar uzun süre itiraz etti, hakem pozisyonu devam ettirdi.

30. dakika: Quaresma'nın Babel'i düşünerek ceza sahasına gönderdiği topu kaleci Ramazan kalesinden çıkarak kontrol etti.

29. dakika: Beşiktaş hücumunda ceza sahası içinde Talisca rövaşata vurmak isterken rakibine faul yaptı.

28. dakika: Savunmaya gelerek arkadaşlarına yardım eden Quaresma topu tehlikeli bölgeden çıkararak ileriye gönderdi.

27. dakika: Beşiktaş'ta Quaresma son 3-4 dakikada çok net iki orta yaparak Aboubakar'a 'al da at' dedi ama siyah beyazlılar pozisyonlardan yararlanamadı.

26. dakika: Quaresma bugün sağ kanatta müthiş etkili bir görüntü sergiliyor. Her hücumda top Quaresma'ya geliyor ve oyunu yönlendiren isim Portekizli yıldız.

25. dakika: Quaresma'nın sağ kanattan ceza sahasına yaptığı ortaya iyi yükselerek kafayı vuran Aboubakar'ın şutu üst direğe çarparak dışarı çıktı.

24. dakika: Sağ kanatta şık bir şekilde topu kontrol eden ve güzel bir çalımla rakibini geçen Quaresma'yı savunmada Titi durdurdu.

23. dakika: Orta sahadaki Titi - Aboubakar mücadelesinde Beşiktaşlı oyuncu yerde kaldı. Topla oynama: Beşiktaş % 50 - % 50 Kasımpaşa

21. dakika: Kasımpaşa kendi yarı sahasında top çeviriyor. Geride kalan 21 dakikada muhteşem bir oyun sergileniyor.

20. dakika: Kasımpaşa çok hızlı hücumlarla rakip kalede tehlikeli pozisyonlar buluyor. Konuk ekipte sol kanattan Veigneau ortaladı Marcelo topu uzaklaştırdı.

19. dakika: Beşiktaş ceza sahasına gönderilen uzun topa Castro dokunamadı. Top Fabri'nin ellerinde kaldı. Beşiktaş ceza sahasına gönderilen uzun topa Castro dokunamadı. Top Fabri'nin ellerinde kaldı.

18. dakika: Beşiktaş'ta ceza sahası içine gönderilen topu alan Oğuzhan çalımlarla ilerlemek isterken savunma araya girdi ve topa sahip oldu.

17. dakika: Quaresma'nın kullandığı köşe vuruşunu savunma uzaklaştırdı. Beşiktaşlı oyuncular rakibine baskı yapıyor. Baskı sonuyç verdi ve Beşiktaş topu kaptı. Siyah beyazlı ekipte Quaresma'nın sert ortasına Babel dokunamadı.

16. dakika: Oğuzhan'dan aldığı topla sağ çizginden içeri yönelen Quaresma'nın aşırtma vuruşunu kaleci Ramazan kornere gönderdi.

15. dakika: Castro'nun defansın arkasına kaçan Batuhan'a gönderdiği top kaleci Fabri'de kaldı. Batuhan ters ayakta yakalanınca topa yönelemedi.

14. dakika: Kasımpaşa yaklaşık 1 dakikadır topa sahip ve kısa paslarla rakibi yormaya çalışıyor. Vodafone Arena'da tribünler paslaşmaları ıslıklıyor.

13. dakika: Sol çizgiye inmeye çalışan Adriano'nun yaptığı orta Eduok'tan döndü. Beşiktaş oyunu set hücumuna dönüştürüyor. Sağ kanattaki Quaresma'ya gönderilen hava topunu Portekizli oyuncu kontrol edemedi ve top taca çıktı.

12. dakika: Babel'den aldığı topla oyun sağa taşıyan Talisca pasını Quaresma'ya gönderdi. Q7'nin ortasına savunma müdahale etti karambolde top auta gitti.

11. dakika: Quaresma'nın ortasında savunma topu kafasıyla uzaklaştırdı. Dönen topta Marcelo içeri doğru göndermek isterken top auta çıkıyor.

10. dakika: Sağ kanattan aldığı topla oyunu ortaya taşıyan Quaresma'yı Abdullah faulle durdurdu. Abdullah bu pozisyonda sarı kart gördü. Ceza sahası içinde itişmeler var, Quaresma serbest vuruş kullanacak.

9. dakika: Quaresma'nın sağ çaprazdan kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde savunma topu karşıladı,i sonraki pozisyonda Marcelo rakibine faul yaptı.

8. dakika: Beşiktaş 1-1'lik skora rağmen büyük bir baskı kurdu maç adeta tek kale oynanıyor. Soldan sağa atılan topu kontrol eden Quaresma yerde kaldı. Hakem faul kararı verdi.

7. dakika: Beşiktaş rakip yarı sahada top çeviriyor. Siyah beyazlılar sağ kanattan Gökhan'la gelip Talisca-Aboubakar paslaşmasının ardından oyunu soldaki Adriano'ya taşıdı. Adriano'nun çaprazdan vuruşu auta gitti.

6. dakika: Sağ kanattan Quaresma topla ilerlerken Eduok'u çalımlayıp ceza sahasına yöneldi, Q7 topu ayağından açınca Ramazan topa sahip oldu.

5. dakika: Maç gollerle başladı. 4. dakikada 1-1'lik eşitlik sağlandı.

4. dakika: GOL! Kasımpaşa'nın sol kanattan ceza sahasına doğru kullandığı taç atışında topu alan Samuel Eduok ceza sahası dışından sert bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu.

3. dakika: Santranın ardından Kasımpaşa hücumunda Gökhan Gönül kısa süreli sakatlık yaşadı.

2. dakika: GOL! Sol kanattan Oğuzhan'ın getirip ceza sahasına girerken pasını verdiği Aboubakar ver-kaç sonrasında topu ağlarla buluşturdu. Siyah beyazlılar evinde oynadığı mücadeleye adeta 1-0 önde başladı.

1. dakika: Kasımpaşalı oyuncuların vuruşuyla maç başladı. Karşılaşmanın ilk hücumunda Kasımpaşalı Batuhan'ın vuruşu ağlarla buluştu fakat hakem, pozisyonun ofsayt olduğunu söyledi.

Maçtan Önce: Beşiktaş-Kasımpaşa maçı öncesi iki takım da saha zeminine geldi. Bugün hayatını kaybeden Recep Adanır için saygı duruşu yapılıyor. Vodafone Arena'da büyük bir coşkuyla İstiklal Marşımız okunuyor.

BEŞİKTAŞ: Fabri, Gökhan Gönül, Marcelo, Tosic, Adriano, Tolgay, Oğuzhan, Quaresma, Babel, Talisca, Aboubakar

YEDEKLER: Tolga, Atınç, Beck, Necip, Gökhan İnler, Demba Ba, Cenk Tosun

TEKNİK DİREKTÖR: Şenol Güneş

KASIMPAŞA: Ramazan, Popov, Veysel, Titi, Veigneau, Abdullah, Sadiku, Castro, Tunay, Eduok, Batuhan

YEDEKLER: Eray, Otigba, Bozhikov, Ahmed İldiz, Hasan Bilal, David Guanca, Herolind Shala

TEKNİK DİREKTÖR: Kemal Özdeş